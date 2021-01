Bitcoin stijgt op twaalfde verjaardag door grens van 34.000 dollar

Sfeervolle indiegame Call of the Sea is een van de laatste toppers van het jaar

19 december ,,Een raar verhaal over een buitenaards mysterie”, zo noemen de makers van Call of the Sea hun nieuwste avonturengame. De locatie is een prachtig eiland in de Stille Zuidzee, de sfeer Lovecraftiaans. En de game? Die is uitstekend.