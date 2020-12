Bitcoin stijgt voor het eerst tot boven 20.000 dollar

De waarde van ‘s werelds bekendste cryptomunt klom woensdag met bijna 4 procent tot 20.154 dollar. Daarmee is bitcoin dit jaar al meer dan 170 procent gestegen in prijs. Bitcoin wint aan populariteit doordat grote bedrijven er meer interesse in tonen. Zo kocht softwarebedrijf Microstrategy in totaal zo’n 70.000 bitcoin en lijken andere instanties -voornamelijk beleggingsfondsen- dat voorbeeld te volgen. Ook maakte Paypal het recent mogelijk om bitcoin via de eigen website aan te schaffen, al laat het bedrijf gebruikers vervolgens niet toe om de munten in eigen beheer te bewaren.