Bitcoinhype lijkt terug van weggeweest: ‘De telefoon staat weer roodgloeiend’

Dat merkt Tom Stammis van wisselkantoor Bitonic. ,,De telefoon staat inderdaad alweer een paar weken roodgloeiend, sinds eind december gaat het echt los.” De eerste bitcoinonderneming van Nederland biedt klanten sinds 2012 de mogelijkheid om de digitale munt te kopen en verkopen. Eind 2017 bereikte de drukte bij Bitonic (en de prijs van bitcoin) een hoogtepunt. Inmiddels lijkt die hype opnieuw terug te keren. ,,Het hele bedrijf springt bij om alles in goede banen te leiden, al is het nog niet zo druk als een paar jaar geleden.”

Diezelfde situatie speelt zich ook af bij het relatief jonge bedrijf Bitcoin Meester, vertelt Christiaan Jimmink. ,,We beleven een absolute piek sinds begin januari. We zaten al jaren op een stijgende lijn, maar nu is het echt heel erg druk. We zijn hard aan het werk.”

Wat is bitcoin?

Bitcoin werd op 3 januari 2009 gelanceerd door de nog altijd anonieme ontwikkelaar Satoshi Nakamoto. Deze creëerde een decentraal en open-source betalingssysteem. Gebruikers kunnen transacties aangaan met elkaar, zonder dat daar een derde partij tussen kan komen, zoals een bank. Deze transacties worden beveiligd met cryptografie en opgeslagen in een blockchain, een speciaal soort database. De transacties worden verwerkt en beveiligd door miners. Deze gebruikers zetten hun computerkracht in voor het netwerk. In ruil daarvoor krijgen zij transactiekosten en nieuwe hoeveelheden bitcoin. In totaal zullen er 21 miljoen bitcoins gecreëerd worden, een gegeven dat de digitale munt tot een schaars goed maakt. De prijs van de digitale munt is behoorlijk speculatief en gaat daarom snel op én neer.

Advies

Dat werk gaat bij bitcoinbedrijven vooral zitten in de ondersteuning van hun klanten. Bitcoin vereist enige technische kennis en is voor veel nieuwkomers behoorlijk complex, waardoor de helpdesks van deze ondernemingen overuren draaien. ,,Wij adviseren mensen bijvoorbeeld hoe zij op de beste manier hun munten kunnen bewaren. Dat hoort wat mij betreft bij onze rol als tussenpersoon”, aldus Tom. Christiaan sluit zich daarbij aan. ,,We zetten alle middelen in om onze klanten te helpen. Het is belangrijk dat mensen wel weten waar ze mee bezig zijn.”

Quote Het beste advies voor beginners? Begin bij het begin. Peter Slagter, hoofdredacteur bij kennisplatform LekkerCryptisch

Het belang van goed advies benadrukt ook Peter Slagter, hoofdredacteur bij kennisplatform LekkerCryptisch. ,,Het beste advies voor beginners? Begin bij het begin. Bedenk waarom je geld wil beleggen, lees je goed in en wees ook op de hoogte van de keerzijde van medaille.” Peter stelt vier punten vragen centraal in dit leerproces: wat is bitcoin, waarom stijgt de koers nu zo hard, hoe koop je bitcoin en hoe bewaar ik die. Hij vervolgt: ,,Pas als je een antwoord hebt op deze vragen, kan je het overwegen om met een teentje in te stappen. En dan is het raadzaam om daarbij een strategie te kiezen, waarmee je jezelf beschermt tegen de grillen van de markt. Dat kan bijvoorbeeld door iedere maand op een vast moment een klein bedrag in te leggen, ofwel dollar cost averaging. Daarmee voorkom je - niet onbelangrijk - ook dat je meer uitgeeft dan je kan missen.”

En de bitcoinmarkt is absoluut grillig. Na de hausse van 2017 werd het een stuk stiller rond de belangrijkste cryptomunt. De ontwikkelingen stopten niet, integendeel, maar de prijs verbrak zijn hoogste punt pas vorige maand. ,,We hebben nu al een aantal keer gezien dat de bitcoinmarkt in een cyclus beweegt, als eb en vloed”, vertelt Peter. ,,In tijden van eb komt de munt in rustiger vaarwater en zijn er steeds minder mensen bij betrokken die speculeren op dag, week of maandniveau. In tijden van vloed groeit de media-aandacht weer en moet blijken of bitcoin een stukje volwassener is geworden. Met de komst van institutioneel geld lijkt dat nu wel het geval, maar denk ook aan de totstandkoming van nieuwe regels en toezicht daarop door De Nederlandsche Bank. Dat draagt bij aan de legitimiteit van de markt en werpt ook drempels op voor consumenten.

Volledig scherm © ANP

Nieuwe regelgeving

Nieuwe en bestaande klanten lopen, anders dan 2017, tegen problemen aan door deze nieuwe regels. De Nederlandsche Bank voerde afgelopen jaar een nieuw veeleisend verificatieproces in, waarbij wisselkantoren de identiteit van hun kopers uitvoerig moeten kennen. De maatregelen moeten witwassen met bitcoin voorkomen. Door deze regels besloot een handjevol bitcoinbedrijven uit Nederland te vertrekken of zelfs helemaal te stoppen. ,,Inderdaad, de nieuwe maatregelen kosten veel tijd en werk”, geeft Christiaan van Bitcoin Meester toe. ,,Maar wij hebben het zo makkelijk mogelijk gemaakt voor onze klanten. Dat scheelt een hoop.”

Ook Bitonic loopt aan tegen de nieuwe regels. Het bedrijf heeft een speciale app ontwikkelt om het verificatieproces zo soepel en vooral privacyvriendelijk te laten verlopen. Vlak voor het ingaan van de nieuwe wetgeving kwam daar nog een nieuwe maatregel bij: bitcoinbedrijven moeten van iedere klant een foto of screenshot controleren, waarop het walletadres (portemonnee waar je bitcoin in kan bewaren) van de koper duidelijk staat afgebeeld. ,,Dit kost heel erg veel werk en gaat bovendien geregeld fout.”, vertelt Tom. ,,Die adresverificatie is vooral een drempel voor de gewone man of vrouw die bitcoin wil kopen, niet voor de crimineel die zijn geld op één of andere manier wil witwassen.”

De maatregel lijkt Bitonic ook klanten te kosten, omdat het verificatieproces buiten de landsgrenzen veel minder streng is. ,,Nederlandse klanten zijn nu sneller geneigd om bijvoorbeeld bij een grote Amerikaans wisselkantoor hun eerste stukjes bitcoin te kopen, dat is jammer.” Bitonic schrijft de maatregel te willen laten toetsen bij de rechter. Het bedrijf heeft bezwaren tegen de eisen en totstandkoming van de adresverificatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In deze video legt juriste Anna Berlee (Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht) uit waarom de bitcoin nog geen geld genoemd kan worden en waarom dit in de toekomst problematisch kan zijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.