Bizarre prijzen voor PlayStation 5 op Marktplaats, bij Bol.com en MediaMarkt uitverkocht

Op Marktplaats en eBay proberen verkopers een slaatje te slaan uit de enorme vraag naar de PlayStation 5. De nieuwe spelcomputer van Sony, in november verkrijgbaar, is online in de voorverkoop al (tijdelijk) uitverkocht bij Bol.com en MediaMarkt. Dat leidt tot bizarre prijzen die oplopen tot wel duizend euro, het dubbele van de adviesprijs. ,,Een dief van je eigen portemonnee? Geen probleem”, klinkt het onder meer.

Nederlandse gamers kunnen vanaf 19 november de langverwachte PlayStation 5 van Sony aanschaffen, zo maakte het Japanse elektronicaconcern gisteravond bekend. In Japan, Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Australië en Nieuw-Zeeland kunnen liefhebbers er al een week eerder een kopen.

In Nederland blijkt de vraag naar de nieuwe krachtpatser groot. De eerste winkels die de PlayStation 5 in de verkoop deden, zoals Amazon, MediaMarkt en Bol.com, waren binnen tientallen minuten door hun voorraad heen. Dat geldt zowel voor de schijfloze versie (400 euro) als voor de editie met een blu-ray-station (500 euro).

Extreem schaars

Tot grote teleurstelling van honderden gamers maakte Bol.com vanochtend bekend dat de PlayStation 5 ‘helaas niet meer beschikbaar is als pre-order’. Toch blijft er hoop voor klanten die nu achter het net vissen. ,,Niet getreurd, de PS5 zal uiteindelijk weer beschikbaar komen op onze site. Helaas is het op dit moment niet bekend wanneer dit het geval zal zijn. We adviseren je de productpagina in de gaten te houden”, twittert de webcare van Bol.com.

Ook MediaMarkt, waar klanten vanaf één uur vanmiddag een bestelling konden plaatsen, was binnen een kwartier door de voorraad heen. De winkel waarschuwt op de site dat de PlayStation 5 op de dag van de release ‘extreem schaars’ is en het product waarschijnlijk al is uitverkocht. ,,Pre-order Sony PlayStation 5 alvast in één van onze winkels, zodat je jouw console bij één van de volgende leveringen ontvangt”, luidt het advies. Een aanbetaling van vijftig euro is verplicht om de spelcomputer vooruit te kunnen bestellen. De uitlevering van de PlayStation 5 vindt in ‘chronologische volgorde plaats afhankelijk van de beschikbaarheid’.

Geen risico lopen

Ondertussen zijn de gameconsoles ook al op bij grote concurrent Amazon. ,,We weten niet of en wanneer dit item weer op voorraad is”, valt te lezen op de site. Coolblue laat weten geen pre-orders in ontvangst te nemen als gevolg van de grote vraag en beperkte voorraad.

Pas als de spelcomputer uitkomt, kunnen klanten een bestelling plaatsen. De verwachting is dat de PlayStation 5 ook bij Coolblue binnen een dag is uitverkocht. Bij Intertoys en Wehkamp is het ook (nog) niet mogelijk om online vooruit te bestellen.

Wie geen risico wil lopen en per se op de dag van de release met het apparaat aan de slag wil, kan dus nog altijd terecht bij Marktplaats. Maar daar zul je diep in de buidel moeten tasten, soms zelfs honderden euro's meer. ,,Heb je geld te veel, geen geduld of ben je een dief van je eigen portemonnee? Geen probleem, dan verkoop ik hem graag voor 800 euro (of meer) aan je”, schrijft een van de verkopers.

Strijd barst los

In elk geval zijn de verwachtingen hooggespannen voor de release van de PlayStation 5. De spelcomputer van Sony domineert de markt voor videogames al zeven jaar, met een verkoop van meer dan 110 miljoen apparaten. Daarmee zet het rivaal Microsoft, maker van de Xbox, in de schaduw.

Volgens Sony heeft de PS5 veelbelovende technische verbeteringen die scherpere graphics en grotere gamewerelden mogelijk maken. Ook is er sprake van een aanzienlijke kortere laadtijd ten opzichte van de vorige PlayStation. De games die Sony zelf uitbrengt krijgen een adviesprijs van 80 euro. Daarmee zijn de games tien euro duurder dan wat Sony nu voor de PlayStation 4-titels vraagt.

Microsoft

Veel consumenten zullen naar verwachting binnenkort een keuze maken voor een nieuwe spelcomputer, die vaak gebaseerd is op de games die exclusief voor één type console worden aangeboden.

Vorige week maakte Microsoft bekend dat de nieuwe Xbox Series X vanaf 10 november verkrijgbaar is voor ongeveer 500 dollar. Een eenvoudigere versie, de Xbox Series S, zal 200 dollar goedkoper zijn. Microsoft gaat er daarmee vanuit dat het bieden van keuze aan de klant zwaarder weegt dan het risico van het gelijktijdig lanceren van twee nieuwe apparaten.

Slimme zet

Een analist benadrukt dat Sony een slimme zet heeft gedaan door de goedkopere versie aan te bieden tegen een ‘aanzienlijke korting, zonder dat dit ten koste gaat van het prestatievermogen of de hardware, behalve de dvd-reader’.

Hardwareprijzen hebben in het verleden meermaals het verschil gemaakt in de concurrentiestrijd tussen consoles. Sony en Microsoft proberen zoveel mogelijk spelers naar hun platformen te lokken om op die manier spelontwikkelaars zo ver te krijgen dat zij hun games exclusief voor hun console maken.

