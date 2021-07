Boete van 750.000 euro voor TikTok om schenden privacy Nederlandse kinderen

Enkele miljoenen Nederlanders gebruiken TikTok, onder wie veel kinderen. Ze maken korte filmpjes van zichzelf, bewerken die en delen het resultaat met anderen. Juist omdat TikTok onder kinderen zo enorm populair is, tilt de AP zo zwaar aan de zaak. TikTok heeft de voorwaarden inmiddels ook in het Nederlands vertaald. ,,Maar de boete gaat om de overtreding in de tijd voor de aanpassing’’, aldus de woordvoerder.

Kinderlokkers

De AP was nog bezig met een ander onderzoek tegen het populaire platform. Er was eerder veel kritiek omdat bleek dat het voor kinderlokkers en pesters gemakkelijk was om contact te leggen met de jonge gebruikers van TikTok.

,,TikTok heeft de functionaliteiten die dat mogelijk maakten inmiddels uitgezet’’, aldus de AP. Het gevaar is dus geweken. Toch loopt het onderzoek nog, maar niet meer in Nederland. TikTok is sinds kort in Ierland gevestigd. Daarom is het aan de toezichthouder in dat land om te beslissen of TikTok ook op andere manieren de privacy heeft geschonden.