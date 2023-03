Britse rechercheurs maakten nep-ddos-sites aan om te gebruiken als lokaas

Google lanceert chatbot ‘Bard’ na enorm succes ChatGPT

Als we analisten mogen geloven is de artificieel intelligente chatbot ChatGPT van start-up OpenAI een enorm succes. Met honderd miljoen gebruikers twee maanden na lancering zou het de snelst groeiende internetapp voor consumenten ooit zijn. Dat zorgt voor zenuwen bij Google en dus maakt de technologiegigant een bocht: binnenkort is een gelijkaardige chatbot bruikbaar voor het brede publiek.