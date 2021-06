Broers stelen voor 3 miljard euro bitcoins bij mogelijk grootste cryptoroof ooit

Volgens de huidige bitcoinkoers zijn de gestolen cryptomunten ongeveer 1,9 miljard euro waard. Maar toen de broers er in april mee aan de haal gingen, was dat nog meer dan 3 miljard euro.

Volgens de inmiddels neegehaalde website van Africrypt werd het bedrijf in 2019 opgericht. De 21-jarige Raees beweert dat hij in 2009, toen hij 8 jaar oud was, voor het eerst over bitcoin hoorde en er meteen in geïnteresseerd was.

Volgens het verhaal op de website begon hij al Ethereum — de op één na grootste cryptomunt — te delven toen hij nog op school zat en ontwikkelde hij zijn eigen handelsalgoritme met behulp van artificiële intelligentie (AI). Zo bouwde hij vanuit zijn slaapkamer aan ‘één van de grootste AI-bedrijven in Afrika’.

Vermogende klanten

Het bedrijf uit Johannesburg richtte zich volgens Coingeek op vermogende particulieren en beroemdheden. Zoals wel vaker bij investeringen in crypto beloofde Africrypt hoge rendementen, soms zelfs tot 10 procent per dag. Je kon bij hen investeren vanaf een bedrag van 100.000 dollar (83.000 euro). Zo hadden ze veel klanten, maar er waren er ook die meer dan 1 miljoen euro aan het bedrijf toevertrouwden.

Toen de koers van bitcoin in april op een hoogtepunt stond, stuurde de Chief Operating Officer de klanten van Africrypt een verklaring via e-mail. Daarin stond dat het bedrijf was gehackt en dat hun online portefeuilles met cryptomunten in gevaar waren.

Bizarre vraag

Bizar was dat hij de klanten vroeg om niets aan de autoriteiten te melden. Dat zou de pogingen om de cryptomunten te recupereren belemmeren. ,,Onze prioriteit is om de fondsen terug te krijgen”, klonk het, ,,maar dit proces is omslachtig en zal tijd in beslag nemen, als het lukt.”

Klanten roken onraad en schakelden een advocatenkantoor uit Kaapstad in. Dat probeerde de broers te vinden. Toen dat niet lukte, schakelde het de politie in. Hanekom Attorneys zou cryptohandelsplatformen over de hele wereld gevraagd hebben alarm te slaan bij verdachte transacties, in de hoop de broers op te sporen.

Het advocatenkantoor zegt dat de broers kort na de hack vanuit Zuid-Afrika vertrokken zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Medewerkers van Africrypt konden naar verluidt al een week voor de zogenaamde hack niet meer in de computersystemen van het bedrijf. De website zou offline zijn en de broers beantwoorden geen telefoons meer.

Door ‘mixer’ gedraaid

Volgens de advocaten hebben de broers het grootste deel van hun bitcoins door crypto-tuimelaars of ‘mixers’ gehaald. Dat is een manier om potentieel identificeerbare cryptomunten met andere te mengen, om het spoor naar de oorspronkelijke bron van de munten te verdoezelen.

Mogelijk gaat het om de grootste cryptodiefstal uit de geschiedenis. In 2018 verdwenen bij de hack van het populaire handelsplatform Coincheck cryptomunten ter waarde van 500 miljoen dollar (420 miljoen euro). En in 2014 werden bij de beruchte Mt. Gox-hack wel 850.000 bitcoins gestolen, maar die waren toen slechts ongeveer 470 miljoen dollar (394 miljoen euro) waard.

