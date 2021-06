Brussels nieuwste speeltje: digitale portemonnee voor elke Europeaan

,,In elke lidstaat zul je alles kunnen doen wat je thuis kan, zonder extra kosten en met minder hindernissen”, aldus vice-Commissievoorzitter Margrethe Vestager vanmiddag bij de presentatie. Haar collega van de interne markt Thierry Breton: ,,Dit instrument gaat voor iedereen die het gebruikt het leven veel makkelijker maken.”



De Europese ID, in de vorm van een app, geeft toegang tot (buitenlandse) overheidsinstanties, maar net als in een fysieke beurs kunnen we er naast onze ID-kaart ook een rijbewijs, diploma’s of bijvoorbeeld medische gegevens in stoppen. De gebruiker bepaalt zelf welke gegevens hij erin bewaart, Europa staat wel in voor de bescherming ervan.