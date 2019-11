Call Of Duty: Modern Warfare is keihard, maar ouderwets goed

ReviewWaar Call of Duty met Black Ops 4 vorig jaar vooral opviel door het toevoegen van een battle royale-modus à la Fortnite , gaat Call of Duty: Modern Warfare terug naar de basis: moderne oorlogsvoering met een rauw randje. Of dat goed uitpakt? Je leest het hier.

Dit is een verkorte versie van een uitgebreide review van Tweakers. Alle gameplay-tweaks en andere veranderingen bekijken? Check dan de volledige review hier.

Campagne

Bombardementen die burgerdoelen raken. Gifgasaanvallen. Vrouwen en kinderen gebruiken bij ondervragingen, om informatie los te krijgen van terroristen. Moderne oorlogsvoering is niet mooi. De tijd dat volwassen mannen zich gehuld in felgekleurde pakken op paarden verzamelden op het slagveld om daar haast ceremonieel te bepalen wie de winnaar van de confrontatie was, ligt ver achter ons. Gebeurtenissen zoals de Eerste en Tweede Wereldoorlog veranderden voor altijd de manier waarop conflicten werden uitgevochten, en in de bijna vijfenzeventig jaar daarna veranderde alles nog veel meer. In Call of Duty: Modern Warfare schetst ontwikkelstudio Infinity Ward een beeld van hoe oorlogen er nu aan toe gaan. Dat levert een plaatje op dat behoorlijk pittig is.

De campagne telt een paar zeer sterke en memorabele missies. Dat komt in de eerste plaats door de variatie en spanningsopbouw. Het niveau is hoog en doet bij vlagen zelfs denken aan het fantastische ‘All Ghillied Up’, wat mogelijk de beste Call of Duty-missie ooit is. Of je nu in vijandelijk gebied huizen uitkamt, Londen verdedigt tijdens een terroristische aanslag, of in het donker een huis in Londen verkent: het versterkt elkaar allemaal, mede doordat de gameplay steeds net anders is. De stukken gameplay in het donker zorgen daarbij nog eens voor extra spanning. De laserstralen van de wapens, die op dat moment dienst doen als mikpunt, schieten onrustig door de lucht terwijl je kamer na kamer ontdoet van eventuele terroristen.

De vraag is dan natuurlijk: is dat goed of slecht? Duidelijk is dat het hard is, dat het confronterend is, en dat mensen er best een naar gevoel aan over kunnen houden. Het zorgt er echter wel voor dat Infinity Ward slaagt in zijn missie. Wie deze game speelt, heeft zeker het beeld van moderne oorlogsvoering dat de makers hebben willen schetsen. Dat die boodschap wordt overgebracht in sterke missies die voor het grootste deel spannend en spectaculair zijn, maakt de campagne als geheel alleen maar aantrekkelijker. Call of Duty: Modern Warfare heeft zelfs de beste Call of Duty-campagne van de laatste jaren. Dat is goed nieuws, vooral voor gamers die vorig jaar de traditionele campagnemodus in Black Ops 4 erg hebben gemist.

Multiplayer

De multiplayermodus van Call of Duty: Modern Warfare kent uiteraard gelijkenissen met de multiplayermodi uit eerdere games in de serie, maar Infinity Ward wijzigt wel het een en ander. In de eerste plaats is de game meer ‘recht toe, recht aan’ dan de laatste paar games. Geen lootcrates, geen gedoe: gewoon spelen en wapens vrijspelen op basis van het level dat je tijdens het spelen hebt gebruikt. Daarnaast speel je afzonderlijk nog attachments voor je wapens vrij, door ze veel te gebruiken en te laten stijgen in level. Herkenbare systemen dus, die anno 2019 nog prima werken.

Ook de nieuwigheden in de multiplayer vallen goed op zijn plek. Zo is de spelmodus Headquarters terug van weggeweest en is Cyber Attack een leuke nieuwkomer. Ook voor Gunfight, de ‘kleinste’ nieuwe spelmodus, krijgt Infinity Ward veren in het achterwerk. Hier nemen vier spelers het in een compact speelveld tegen elkaar op, met snelle en spannende potjes als resultaat. Ook geslaagd is de nieuwe manier van het opbouwen van een loadout. Daarin ben je niet langer gebonden aan het inmiddels bijna traditionele ‘Pick 10'-systeem, maar draait alles vooral om het vrijspelen van onderdelen. Je kiest een wapen dat je vervolgens kunt aanpassen in Gunsmith. Je wapen is op diverse manieren aan te passen, en elke aanpassing verandert het wapen lichtjes.

Een aantal speelvelden in Call of Duty: Modern Warfare zijn wat ons betreft niet helemaal in orde. Ondanks kleine veranderingen vervallen teveel potjes nog in chaos. Dat kan ook komen door de problemen in de onderlinge balans van de wapens. Op het moment van schrijven hebben vooral spelers met shotguns een onevenredig groot voordeel. Gelukkig is dit vrij eenvoudig te verhelpen met patches, waarvan Infinity Ward er sinds de release van de game zelfs al een paar heeft uitgerold. De Spec-Ops-spelmodus zou op papier een co-op avontuur moeten zijn dat aansluit op het hoofdverhaal. In werkelijkheid gaat het om nogal generieke missies waarin je team van A naar B brengen eigenlijk het hele verhaal is. De gevechten met de ladingen AI-soldaten die je tegenkomt zijn best leuk, maar voegen onderaan de streep weinig toe aan het spel.

Conclusie

Call of Duty: Modern Warfare is goed, zoveel mag duidelijk zijn. De campagne is hard en confronterend, maar dat dient een doel. Het geheel maakt namelijk indruk, maar dat komt niet alleen door de harde beelden. De gameplay zit goed in elkaar. De speelduur is met een uurtje of vijf á zes zoals gebruikelijk niet aan de lange kant, maar in die vijf uur krijg je een paar spannende missies voor je kiezen, met veel variatie. De multiplayer kampt nog met wat probleempjes op het gebied van balans en map design, wat resulteert in een dominante rol voor shotguns en een iets te ‘camper-friendly’ spelletje. De multiplayer scoort echter wel op het gebied van variatie, met potjes voor vier, potjes voor veertig, en veel daar tussenin. Bovendien zijn er de populaire en goed werkende spelmodi als Headquarters en Cyber Attack, naast diverse klassieke spelmodi als Team Deathmatch, Domination en Kill Confirmed. Daar komt de lol nog bij van het testen van diverse attachments op je wapens, die je daarmee flink kunt veranderen. Het is jammer dat Spec-Ops er een beetje bij hangt. Een kwalitatief sterke co-opmodus had Modern Warfare echt helemaal compleet gemaakt, maar in een verder prima spel is het geen groot gemis.

+ Sterke Campagne

+ Variatie in multiplayer

+ Spelen met attachments

+ Gunfight-spelmodus

+ Audiovisueel in orde

- Lichte balansprobleempjes

- Niet alle speelvelden even leuk

- Spec-Ops stelt teleur