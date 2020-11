Camera van de iPhone 12 vervangen? Dat lijkt enkel Apple zelf nog te kunnen doen

Wanneer je de camera in de iPhone 12 wilt vervangen, zal de smartphone de nieuwe cameralenzen niet accepteren, ontdekte youtuber Hugh Jeffreys . Volgens Jeffreys ligt het probleem niet bij de camera zelf (die namelijk vrij makkelijk te vervangen is), maar bij de software.

In- en uitzoomen veroorzaakt vertragingen en kan er zelfs voor zorgen dat je iPhone helemaal vastloopt. Ook in portretmodus treden problemen op. Zo reageert de camera niet meer wanneer je wisselt tussen de voor- en achtercamera en kan je ook geen panoramabeelden maken.

In het verleden maakte het bedrijf het al moeilijker voor anderen om bepaalde onderdelen te veranderen in zijn smartphones. Zo zijn er al langer foutmeldingen bekend bij het vervangen van FaceID, de gezichtsherkenning van de iPhone, en de accu. Volgens iFixit is het op dit moment niet duidelijk of het om een softwarefout gaat, of een specifiek probleem bij de iPhone 12.