Chatapp Telegram groeit uit zijn voegen en wil naar de beurs

Voor de miljard dollar die Telegram wil verzamelen, heeft het een selecte kring van beleggers benaderd. Die kunnen allemaal obligaties kopen: als de beursgang een feit is, krijgen ze 10 procent korting op de aandelen. Dat de beleggers willen meedoen, lijdt haast geen twijfel. Telegram is populair. De app-beoordelingssite Sensor Tower riep de chatapp in januari uit tot de meest gedownloade niet-gamingapplicatie ter wereld. Telegram kan inmiddels bogen op ruim een half miljard gebruikers.