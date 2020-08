Crème de la crème van smartphonecamera’s: welke schiet de beste plaatjes?

Dit jaar is er een nieuwe lichting smartphones uitgekomen, met namen als Pro, Ultra en Plus. Ze kosten gemakkelijk meer dan 1000 euro en waar ze écht in moeten uitblinken, is het camerasysteem. We vergeleken eerder al de Samsung Galaxy S20 Ultra met zijn concurrenten . Nu is het tijd om te kijken waar Huawei staat. Wie van deze twee reuzen heeft de beste smartphonecamera’s?

Samsung en Huawei zijn wereldwijd nog altijd de grote twee op Android-gebied. Het leek ons dus interessant om, in deze tijden van komkommers en ondanks corona, naar buiten te tijgen en flink wat plaatjes te schieten om te vergelijken. Het is duidelijk dat beide fabrikanten alles wat ze hebben in deze supertoestellen hebben gestopt. Geen concessies dus en daardoor een meetpunt van waartoe smartphonecamera’s anno nu in staat zijn.

Beide smartphones zijn al een tijdje uit, waardoor de kinderziektes eruit zijn. Die had de S20 Ultra in de vorm van autofocusproblemen, maar ook op de P40 Pro+ hebben we al diverse camera-updates voorbij zien komen. In dit artikel gaan we niet nog eens uitgebreid in op de smartphones zelf of hun camerasystemen, maar focussen we ons vooral op de kwaliteit van de diverse camera’s en de bijbehorende modi.

Bijzonder mooie foto’s

Na lange tijd met deze geavanceerde smartphonecamera’s op pad te zijn geweest, kunnen we niet anders zeggen dan dat beide toestellen bijzonder mooie foto’s kunnen maken. Maar verschillen zijn er zeker, de ene keer klein en soms ook groot.

De P40 Pro+ laat doorgaans meer detail zien dan de S20 Ultra. Dat geldt voor de primaire camera bij veel en weinig licht, maar bij de ultragroothoekcamera nog wat meer, zeker bij nacht. Dit is echter wel een compromis, want de ultragroothoekcamera van Samsung heeft een veel grotere beeldhoek.

Volledig scherm Links S20 Ultra. Rechts P40 Pro © Tweakers

Toch onderbelicht het toestel van Huawei delen van een foto soms met de primaire camera. Dat is slordig aangezien het dynamisch bereik over het algemeen dik in orde is.

Bij het inzoomen is de Huawei P40 Pro+ ook meestal in het voordeel. Dat komt in eerste instantie doordat dit toestel twee telecamera’s heeft. Vanaf 10x inzoomen doet hij het daarom doorgaans beter. Bij 3x zoom wint de P40 Pro het met gemak, maar bij 4 tot 9x zoom varieert het erg.

Volledig scherm Links S20 Ultra. Rechts P40 Pro © Tweakers

Bij slecht licht levert de P40 Pro+ wat betere zoomfoto’s, omdat hij sneller overschakelt naar de primaire camera en dan digitaal inzoomt. Foto’s van de S20 Ultra zijn soms te donker om er iets mee te kunnen bij nachtshots.

Video

Op videogebied zien we dat de Galaxy S20 Ultra overdag meer detail laat zien dan de P40 Pro+ als we met de primaire sensor schieten. Dat verbaasde ons, want de foto’s van de P40 Pro+ zijn doorgaans juist gedetailleerder. Ook zijn de beelden van de S20 Ultra contrastrijker en we hebben dan ook een lichte voorkeur voor de Samsung-smartphone als het aankomt op video’s.

Wat ons betreft is de Huawei P40 Pro+ echter de winnaar als we alles bij elkaar optellen. Het goede presteren in lastige lichtomstandigheden geeft de doorslag en in het algemeen ook het detail in de foto’s van de diverse camera’s.

