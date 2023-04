Cristiano Ronaldo, de paus en ja, ook het AD raken blauw vinkje op Twitter kwijt

Het felbegeerde blauwe vinkje was voorheen voorbehouden aan geverifieerde accounts van politici, bekende persoonlijkheden, journalisten en andere publieke figuren. Onder het bewind van de nieuwe eigenaar Elon Musk moeten klanten zich abonneren voor 8 dollar per maand om een vinkje te krijgen. Musk meent dat het ‘democratischer is’ als iedereen die daarvoor wil betalen een blauw vinkje kan krijgen.

Deze verrassende stap leidde in november vorig jaar echter tot een enorme chaos toen allerlei mensen dat abonnement namen en zich voordeden als bedrijven, sterren en politici. Twitter besloot de abonnementsdienst tijdelijk te pauzeren om de problemen op te lossen. Dat is nu dus gebeurd.

Kritiek op Twitter Blue

Critici hekelen het zogeheten Twitter Blue, omdat het identiteitsfraude in de hand zou werken. Voorheen kreeg je als bekende gebruiker van de app gratis een label om verwarring tegen te gaan. Daar moet je nu dus verplicht voor betalen. Bekende Twittergebruikers als schrijver Stephen King hebben al aangegeven niet te willen betalen voor het vinkje. Ook zijn accounts van beroemdheden als Justin Bieber, Bill Gates, Katy Perry, Hillary Clinton, Lady Gaga en Kim Kardashian nog altijd niet geverifieerd.

Ook in Nederland is het verdwijnen van het blauwe vinkje niet onopgemerkt gebleven. Onder anderen politicus Lodewijk Asscher reageerde op Twitter: ,,Blauwe vink is pleite - ben ik het nu wel?” Het icoontje is ook niet meer te zien bij meerdere politieke partijen, waaronder de VVD, D66 en GroenLinks. Verder zijn ook verscheidene media als de NOS en RTL Boulevard het vinkje kwijt.

Meerdere kleuren

In de afgelopen weken heeft Musk het vinkjessysteem compleet omgegooid. Waar voorheen elk gecontroleerd account een blauw vinkje kreeg, komen er nu meerdere kleuren. Bedrijven krijgen een goudkleurig vinkje en overheden een zilverkleurig vinkje. Het blauwe vinkje blijft voorbehouden aan gewone gebruikers waarbij Twitter geen onderscheid zal maken tussen bekendheden en ‘gewone’ mensen.

Hoewel Musk de afgelopen maand geprobeerd heeft om Twitters abonnementsdienst Twitter Blue aantrekkelijker te maken, heeft dat nauwelijks effect gehad volgens onderzoeker SimilarWeb. Dat bedrijf, dat internetverkeer analyseert, stelt dat er in maart slechts 116.000 nieuwe abonnees bij zijn gekomen. En dat terwijl de pagina om het abonnement te kopen door zo’n 2,6 miljoen mensen werd bezocht.

In februari waren er minder dan 300.000 Twitter Blue-abonnees, schreef de goed ingevoerde Amerikaanse nieuwssite The Information al eerder. Zelfs als daar 116.000 mensen bij zijn gekomen, betaalt nog altijd minder dan 1 procent van de maandelijkse gebruikers van Twitter voor het sociale medium. Maar SimilarWeb telt abonnees die zich via mobiele apps aanmelden niet mee, net als groepsaanmeldingen die organisaties doen voor hun personeel.

Massaontslag

Sinds Musk Twitter in oktober kocht voor 44 miljard dollar is er de nodige chaos op het platform. De regels veranderen regelmatig, soms ook onaangekondigd, en met name een periode waarin het heel makkelijk was voor Twitteraars om zich voor te doen als bekendheden of bedrijven zorgde voor huiverigheid bij adverteerders. Ook de vermeende toename van extreme meningen op het platform zou adverteerders afschrikken omdat ze met hun merken niet in verband willen worden gebracht met controverse.

Verder claimde Musk bij de BBC dat hij gehoor heeft gegeven aan een peiling of hij zou moeten aftreden als topman van Twitter. Die peiling wees uit dat de meeste Twitter-gebruikers daar voorstander van waren, maar de miljardair zit er nog steeds. In het interview beweerde hij echter dat zijn hond nu de leider is van het bedrijf.

Daarnaast werd via juridische documenten duidelijk dat Twitter als bedrijf niet meer bestaat. Na de aankoop heeft Musk het laten fuseren met het in Nevada gevestigde bedrijf X, maar het is onduidelijk waarom. Eerder sprak Musk erover om van Twitter een alles-app te willen maken waar gebruikers betalingen kunnen verrichten, chatten, nieuws lezen, spelletjes spelen en shoppen. Daarbij noemde hij ook de naam X. Maar Musk heeft op Twitter ook eens positief gereageerd op een idee om al zijn bedrijven als Tesla, SpaceX, Boring Company en Twitter onderdeel te maken van één nieuw bedrijf met de naam X.

