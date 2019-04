Cryptobeurs Bitfinex beschuldigd van fraude door maskeren van megaverlies

Bitfinex gebruikte daarvoor de tether, een cryptocurrency die ontworpen is door de beurs zelf. De tether is een stablecoin, dat wil zeggen dat de waarde van de munt gekoppeld is aan de dollar. De exchange stuurde in april 2018 de 850 miljoen dollar naar Crypto Capital, dat het bedrag vervolgens verloor of stal. Om dit megaverlies te maskeren, besloot Bitfinex zo’n 700 miljoen dollar aan tether-tegoeden door te sluizen.

De New Yorkse cryptobeurs is niet blij met de beschuldiging van het hooggerechtshof en de officier van justitie, zo laten zij weten middels statement. Bitfinex zegt dat het rapport vol onwaarheden zit, waaronder het ‘verlies’ van de 850 miljoen dollar. Volgens de exchange is het geld in beslag genomen en doen zij er alles aan om dit terug te halen. Ook benadrukt het bedrijf dat zowel de beurs als tether financieel gezond zijn.

Zorgen rond tether

Binnen de cryptowereld zijn er langer zorgen rond stablecoin tether. Zo is het niet duidelijk of er daadwerkelijk 2,8 miljard dollar tegenover de 2,8 miljoen digitale munten staat. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen er dus uit het niets nieuwe tethers gecreëerd worden. Deze ‘bijgedrukte’ munten zouden de koers van andere crypto’s kunnen beïnvloeden. Vorig jaar wees een onderzoek uit dat dit mogelijk het geval is geweest in 2017, toen Bitcoin zijn piek van bijna 20.000 dollar bereikte. Bloomberg berichtte hierover. Sinds de zorgen rondom tether zijn er ook andere stablecoins opgestaan, maar die bereikten tot nu toe bij lange na niet het handelsvolume van de tether.

De markt reageert