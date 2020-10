Daniël (31) weet wat jouw wachtwoord is: ‘Internetcriminelen kunnen iedereen pakken, ook mij’

Instagram introdu­ceert nieuw ‘borstenbe­leid’: knijpen mag niet, vasthouden wel

27 oktober Instagram introduceert morgen een nieuw naaktbeleid. Dat doet het bedrijf in reactie op het onterecht verwijderen van beelden van het Britse model Nyome Nicholas-Williams, die naakt poseerde op de foto-app terwijl ze haar borsten bedekte. Samenvatting van het nieuwe beleid: in borsten knijpen mag niet, vasthouden of knuffelen mag wel.