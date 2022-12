Da’s pech, telefoon weg: de zin en onzin van screenprotectors

Een touchscreen is leuk, totdat het breekt. Veel smartphones vallen ten prooi aan een gebroken scherm. Om dat te voorkomen, zijn er screenprotectors. Maar wat onderscheidt een goede screenprotector van een slecht model, en wat heb je in de praktijk eigenlijk nodig?

Van speciaal ‘panzerglas’ tot een simpel laagje plastic: screenprotectors zijn er in alle soorten en maten. Maar wat is het verschil tussen een beschermlaag die tachtig euro kost, en de exemplaren die hetzelfde beloven voor een euro per stuk op AliExpress?

,,In mijn ogen zijn er drie soorten screenprotectors”, zegt Job Hoogendam van The Phone Lab. ,,En binnen die categorieën zijn er ontelbaar veel variaties.” Die drie categorieën zijn glas, hard plastic en zacht plastic.

,,Gehard glas, of tempered glass, is glas dat in kleine stukjes breekt als het kapot gaat. Daarbinnen zijn verschillende soorten hardheden, maar dat zijn vooral marketingtermen. Glas blijft glas.”

Plastic screenprotectors

De overige twee categorieën zijn beide plastic screenprotectors. De eerste is een dun laagje folie die je op het scherm plakt. ,,Dit is het type screenprotector dat vaak bij de telefoon geleverd wordt. Daarom noemen we het fabrieksfolie.”

En dan is er de laatste categorie, de zachtere kunststofprotector: ,,Dat lijkt een beetje op siliconen. Het zorgt voor een zacht laagje over het scherm, ergens tussen de dikte van beschermfolie en glas, en kan klappen opvangen door te deuken en zichzelf te spreiden. Dat doet het zonder zelf schade op te lopen.”

Krassen, breken en deuken in je smartphone

Het materiaal bepaalt ook waar een screenprotector wel- of niet tegen beschermt. ,,Fabrieksfolie beschermt mooi tegen krassen, maar zo’n dun laagje plastic voorkomt geen schade als je telefoon een val maakt.” Een laagje zacht siliconen of gehard glas kan die klap wél opvangen, door te deuken of breken.

De vraag is natuurlijk of je die bescherming überhaupt wel nodig hebt. Fabrikanten beloven immers bijna altijd dat hun model telefoon steviger is dan de concurrentie. Heeft zo’n screenprotector dan wel nut?

,,Ik ben een telefoonreparateur, dus ik heb een wat vertekend beeld. Ik krijg de hele dag kapotte telefoons te zien!” zegt Hoogendam. ,,Maar dat elke fabrikant belooft dat hun nieuwe telefoon steviger is en mensen een week na de lancering al bij ons langskomen, zegt genoeg.” Dat ook de achterkant van de duurdere smartphones steeds vaker van glas gemaakt is, helpt niet mee: ,,Zo’n glazen sandwich blijft kwetsbaar. Dat moet je beschermen.”

Dat klinkt als het antwoord dat je van een telefoonreparateur zou verwachten, maar Hoogendam heeft een goed argument: ,,De laatste jaren zijn de kosten voor reparaties sterk gestegen, omdat fabrikanten duurdere soorten schermen gebruiken. Een OLED vervangen kost meer dan een simpel LED-scherm.” Een iPhone 7 van een nieuw scherm voorzien kon vroeger vaak al voor 200 tot 250 euro. ,,Dat kost je bij de nieuwe modellen iPhone al snel meer dan 400 euro.”

Kwaliteit of onzekerheid?

Schermbeveiliging vind je dus in alle soorten en maten, maar verschil in materiaal is niet genoeg om de enorme prijsverschillen te verklaren die je in winkels vindt. Waarom is bijvoorbeeld de ene glazen beschermlaag zoveel duurder dan de andere?

,,De winstmarge en het marketingsbudget!” zegt Hoogendam. Hij kan het verschil tussen een glazen plaatje van 15 euro en 50 euro naar eigen zeggen niet zien. ,,Die prijsverschillen zijn vaak afhankelijk van de marketingkosten”, zegt Hoogendam. Je betaalt dus ook voor de merknaam.

Dat betekent niet dat er helemáál geen kwaliteitsverschil is: ,,Op het moment dat het om hetzelfde materiaal gaat, kan de afmeting een verschil maken. Als het precies van rand tot rand op het scherm zit, duwt het beschermhoesje soms tegen de protector. Dan wil je een grotere marge aan de zijkanten hebben.”

Gebruik geen screenprotector met UV-lijm

Welk type bescherming je uiteindelijk voor kiest, hangt dus af van je voorkeuren. Ben je alleen bezorgd om krassen, bijvoorbeeld omdat je een beschermhoes hebt die met een fikse richel ook de voorkant van je telefoon beschermt bij een val? Dan voldoet de ‘fabrieksfolie’.

Maar wil je meer zekerheid, dan is glas of zacht siliconen aan te raden. Een glazen plaatje zou je niet meer dan twintig euro moeten kosten, siliconen tien euro meer. Een miskoop maak je volgens Hoogendam maar zelden.

,,De enige screenprotectors die ik echt zou afraden, zijn de modellen die met UV-lijm bevestigd worden. Dat is onomkeerbaar – als je beschermlaag stuk gaat, kun je het niet meer verwijderen. Dan kun je het scherm net zo goed kaal laten.”

