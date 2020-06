Dat was weer schrikken: 13 miljoen telefoons kregen NL-Alert

De overheid kan met de NL-Alert mensen waarschuwen voor rampen, bijvoorbeeld een grote brand, terreuraanslag of onverwacht noodweer. Oorspronkelijk moest het systeem de verouderde luchtalarmen vervangen, maar het is nog niet zeker of dat gebeurt.



Het systeem wordt twee keer per jaar getest. Normaal wordt de test altijd op een eerste maandag van de maand gedaan, maar dat kon niet vanwege tweede pinksterdag. De tests zijn nodig om het systeem veilig te laten werken. Overigens was de waarschuwing vandaag voor de eerste keer ook in het openbaar vervoer te zien, bijvoorbeeld op borden van de NS. De vorige test vond plaats op de eerste maandag van december.