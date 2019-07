Datagebruik Nederlanders via mobiel internet daalt voor het eerst

Het datagebruik van Nederlanders via mobiel internet is eind 2018 voor het eerst in jaren gedaald. Waar Nederlanders gemiddeld per aansluiting 2,48GB verbruikten in het derde kwartaal van 2018, was dat in het vierde kwartaal 2,47GB.

Het totale dataverbruik op mobiele netwerken is wel gestegen, meldt de Autoriteit Consument en Markt in de Telecommonitor over de tweede helft van 2018. Het stoppen van de stijging is hoe dan ook een trendbreuk, omdat afgelopen jaren het verbruik op mobiele netwerken sterk steeg. Dat gebeurde met gemiddeld 7 tot 15 procent per kwartaal. Het is onduidelijk waarom die stijging eind vorig jaar tot stilstand kwam. Er zijn nog geen cijfers van daarna, waardoor onduidelijk is of het gaat om een incident of een structurele verandering.

De daling in dataverbruik is te wijten aan verminderd gebruik van 3g. Dat lag eind 2018 op 170MB per maand, tegenover 193MB een paar maanden daarvoor. Het verbruik op 4g steeg licht, van 2,28GB naar 2,30GB, dat was niet genoeg om de daling op 3g te compenseren. Bovendien steeg het aantal aansluitingen van 19,47 naar 19,50 miljoen, waardoor het gemiddelde daalde.