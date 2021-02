De Amazon Echo nader bekeken: een halfbakken introductie in Nederland

Dit is een ingekort artikel. De volledige review lees je op Tweakers.

Amazon bracht de eerste Echo slimme speaker al in 2014 uit op de Amerikaanse markt, twee jaar voordat Google met de eerste Google Home-speaker kwam. Amazons zwarte, cilindervorming luidsprekers met blauwgroene ledring aan de bovenzijde waren in eerste instantie in beperkte hoeveelheden beschikbaar voor Amazon Prime-gebruikers, maar groeiden in de jaren daarna uit tot een groot verkoopsucces.

Alexa in Nederland, maar niet Nederlands

De introductie van Alexa in Nederland doet een beetje denken aan de manier waarop Amazon zijn webwinkel in Nederland uitgerold heeft. In eerste instantie was er geen officiële Nederlandse webwinkel, maar was een groot deel van de Duitse site wel in het Nederlands vertaald en kon je daar eenvoudig en snel aankopen doen. Met de introductie van Alexa lijkt het nu hetzelfde te gaan. Sinds november 2020 heeft Alexa een knowledge domain voor Nederland, wat in een notendop betekent dat de dienst nu weet dat Nederland bestaat. Als je opgeeft dat je in Rotterdam woont en in Amsterdam werkt, kan Alexa je vertellen wat de verwachte reistijd met de auto is en of er onderweg file staat. Vraag je naar het weer, dan krijg je automatisch de weersverwachting voor jouw locatie en op de vraag ‘wie is de premier?’ antwoordt Alexa ‘Mark Rutte’, omdat ze ervan uitgaat dat je de premier van Nederland bedoelt.

Dat laatste is overigens niet helemaal waar, want ‘wie is de premier?’ levert als antwoord ‘The Premier League, often referred to outside the UK as ...’ op. Alexa spreekt en begrijpt namelijk geen Nederlands en Amazon raadt Nederlandse gebruikers aan om Alexa in te stellen op ‘Brits Engels’ voor optimale werking in ons gebied.

Een andere beperking van Alexa is dat deze voor Nederland vooralsnog geen local search ondersteunt. Vragen over winkels en bedrijven in de buurt blijven onbeantwoord en ook informatie over bijvoorbeeld openbaar vervoer zijn vooralsnog niet beschikbaar. Amazon wilde desgevraagd niets kwijt over eventuele plannen voor introductie van local search en ondersteuning van de Nederlandse taal. Of en wanneer die er komen, is dus onbekend.

De Echo’s in de praktijk

De Echo en Echo Dot presteren in de praktijk érg goed. Kanttekeningen over de problemen met de herkenning van Nederlandse woorden daargelaten, is de stemherkenning van beide apparaten uitstekend. Ook op grotere afstand worden het wake-word en opvolgende zoekopdrachten meestal correct verwerkt. Verschil met de Google Assistant op Nest Home-apparaten is lastig te duiden omdat beide diensten hun antwoorden veelal uit dezelfde openbare bronnen halen. Wat wel opvalt is dat Alexa doorgaans aanzienlijk sneller is dan Google Assistant. Zowel bij gebruik van de smartphone-app als via de Echo-apparaten levert Alexa sneller antwoord en worden ook smarthome-taken duidelijk sneller uitgevoerd.

Over de audiokwaliteit van de Echo en Echo Dot kunnen we kort zijn. De kleine Echo Dot klinkt best oké en duidelijk beter dan de Google Nest Mini, maar is geen luidspreker waarop wij graag langdurig naar muziek luisteren. De enkele breedbandluidspreker mist zowel sprankeling in het hoog als diepte bij de lage tonen.

De grotere Echo klinkt een stuk fijner. Hoewel het volume van de behuizing beperkt is, weet de luidspreker prima basweergave te realiseren, al mist deze verfijndheid en laat de speaker zijn ondergrond flink meetrillen. En hoewel de dubbele tweeter stereoweergave mogelijk maakt, moet je je daar in de praktijk niet te veel van voorstellen: beide luidsprekers zijn vlak naast elkaar gemonteerd en hoewel ze elk een andere kant op afstralen, klinkt het gewoon als een puntbron. Het grootste voordeel van de dubbele tweeter is vooral dat het geluidsbeeld wat breder wordt omdat de speaker zijn geluid niet puur in één richting afstraalt.

Conclusie

Met de officiële verkoop van de Echo en Echo Dot 4e generatie is Amazons Alexa stemassistent nu ook in Nederland beschikbaar. Onze ervaringen met Alexa en beide speakers laten een gemengd beeld achter. De dienst werkt snel, stemherkenning is goed en zeker de grote Echo klinkt prima in relatie tot zijn prijs van 100 euro. Toch raden wij de Echo-speakers en Alexa op dit moment niet aan. Reden daarvoor is dat Alexa weliswaar werkt in Nederland, maar nog geen local search ondersteunt en - belangrijker nog - geen Nederlands verstaat of spreekt.

Uiteraard gelden voor diensten als deze privacybezwaren; alles wat je tegen Alexa zegt wordt in Amazons cloud opgeslagen, net zoals Google dat doet met alles wat je tegen Google Assistant zegt. Googles einddoel is daarbij om meer van jou te weten te komen zodat het je gepersonaliseerde advertenties kan voorschotelen, Amazon slaat het advertentiegedeelte over en wil je gewoon direct spullen verkopen, liefst gewoon door tegen Alexa te vertellen wat je nodig hebt. Opmerkelijk is daarom wellicht dat juist die aankoopfunctie op dit moment nog niet werkt in Nederland.

Als we die privacybezwaren van Google Assistant en Alexa voor het gemak even zwaar wegen, moeten we concluderen dat Alexa in haar huidige vorm nog geen echte concurrent voor Google Assistant is in Nederland. Ben je nu op zoek naar een slimme speaker om via stemcommando’s muziek af te spelen en/of apparatuur in huis te bedienen? Dan ben je met bijvoorbeeld de goedkope Nest Home Mini of Nest Home audio in de meeste gevallen duidelijk beter af.

