De belangrijkste techbeurs van 2022 begint: zo volg je alles

Deze week begint techbeurs CES in Las Vegas, waarbij techreuzen de ene na de andere nieuwe gadget beloven te onthullen. We zetten op een rij wanneer de grootste bedrijven hun persconferenties houden, zodat je hun onthullingen op de voet kunt volgen.

CES was jarenlang één van de meest invloedrijke techevenementen ter wereld. Anno 2022 speelt de beurs nog steeds een grote rol, al is die dit jaar wel iets kleiner: wegens het coronavirus duurt het evenement een dag minder lang en vindt een deel alleen maar digitaal plaats.



Dat haalt niet weg dat er vermoedelijk veel uit de doeken wordt gedaan. CES is inmiddels de plek waar grote spelers bijvoorbeeld televisies en gadgets laten zien. Hieronder vind je de grootste spelers. Op de sites van de respectievelijke bedrijven is vaak een livestream te vinden, en de grote onthullingen zullen wij later in de week uitgebreid op een rij zetten.

4 januari

LG Electronics, 17.00 uur - Hoewel LG de telefoonmarkt heeft verlaten, is het op andere fronten nog steeds een grote speler. Zo maakt het bedrijf over het algemeen de best beoordeelde oled-televisies, waarvan misschien wel een nieuwe editie op CES getoond wordt.



Nvidia, 17.00 uur - Videokaartmaker Nvidia staat al een tijdje onbedoeld in de schijnwerpers, wegens nijpende tekorten omdat bitcoinminers hun apparatuur massaal inkopen. Het bedrijf belooft op CES ‘de laatste doorbraken’ te tonen. Dat kan een nieuwe videokaart zijn, of misschien iets heel anders.

Panasonic, 19.00 uur - De persconferentie van Panasonic zal zich vooral richten op televisies, al is het nog de vraag of er grote productonthullingen worden gedaan. Het bedrijf richt zich tijdens CES vaak vooral op zijn zakelijke klanten.

Intel, 19.00 uur - De druk op chipmaker Intel is groter dan ooit: concurrent AMD heeft steeds krachtigere hardware en tegelijkertijd gebruikt Apple de chips van Intel niet meer in nieuwste laptops. Wil het bedrijf de markt weer veroveren, dan is CES de plek om een nieuwe, krachtige processorreeks te onthullen.

Qualcomm, 20.00 uur - Qualcomm maakt de processorchips die in ontzettend veel Android-telefoons worden gebruikt. Hoewel het zou kunnen dat de volgende, krachtige generatie op CES wordt onthuld, zouden we daar niet te veel op rekenen: doorgaans doet Qualcomm dat op zijn eigen Snapdragon Summit.

Canon, 22.00 uur - Cameramaker Canon is ook van de partij. Het bedrijf zegt ‘te zien dat de manier waarop we samen zijn blijft veranderen’ en daarom een persconferentie te organiseren. Het lijkt een verwijzing naar de vele lockdowns door de coronapandemie. Zou het bedrijf misschien een webcam voor videobellen onthullen?

5 januari

Hyundai, 00.00 uur - Een autofabrikant met een persconferentie op CES betekent vaak één ding: nieuws over zelfrijdende auto’s. We vermoeden dat Hyundai het zal hebben over de overname van robotbedrijf Boston Dynamics, dat gebruikt kan worden voor slimmere auto’s.



Sony, 02.00 uur - Sony heeft op CES vaak een reeks nieuwe producten, van smartphones tot nieuwe televisies. We verwachten dat ze vooral die laatste categorie zullen bespreken tijdens de presentatie dit jaar.

Samsung, 03.30 uur - Samsung organiseert zijn evenement in het holst van de nacht voor ons Nederlanders, maar is tegelijkertijd vaak één van de grootse spelers op CES. Overigens heeft het bedrijf vooraf al wat onthuld, waaronder een televisie die met 144 beeldjes per seconde wordt ververst en minileds gebruikt voor een veel hoger contrast. Daarnaast toonde het bedrijf de Galaxy S21 FE, een smartphone die de Galaxy S20 FE opvolgt.

General Motors, 18.00 uur - Naast Hyundai zal ook General Motors een persconferentie geven op CES. Vermoedelijk gaat ook deze over zelfrijdsystemen en andere manieren waarop gadgets de auto slimmer gaan maken.

