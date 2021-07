De beste beamers die gewoon op je tv-meubel passen

De markt voor beamers is compleet veranderd sinds de komst van de ‘short throw-projector’, die ervoor zorgt dat je niet langer zo’n apparaat middenin je kamer hoeft te zetten. Wat zijn de beste modellen in deze high-end-categorie? We zetten ze op een rij.

De volledige versie van deze vergelijking lees je op Tweakers.

Normale projectoren hebben redelijk wat afstand tot het projectiescherm nodig, meestal minstens anderhalf keer de breedte van het beeld dat je wilt projecteren. Voor homecinemagebruik betekent dat in de praktijk dat een normale projector ergens halverwege tot achter in de ruimte aan het plafond opgehangen moet worden.

De relatief nieuwe categorie van ultra short throw-projectoren belooft wél uitermate geschikt te zijn voor de huiskamer. Deze zet je gewoon op bijvoorbeeld een tv-meubel, vanuit waar het beeld schuin op de muur wordt geprojecteerd. De speciale lenzen zorgen dat alles er alsnog recht en scherp uitziet.

Steeds meer fabrikanten hebben de laatste tijd zo’n projector op de markt gebracht, waarbij veel modellen écht gepositioneerd worden als tegenhanger van een grote tv. In dit artikel zetten we zes goede opties op een rij. Goedkoop zijn ze overigens niet: prijzen lopen uiteen van iets meer dan 2.800 tot ongeveer 6.300 euro.

BenQ V6000

Volledig scherm V6000 © BenQ

De BenQ V60x0 is beschikbaar in het zwart en wit. Het is een grote, langwerpige box met een strak lijnenspel en haakse hoeken. De voorzijde van het apparaat is geheel afgewerkt met luidsprekerdoek, waarachter twee tweewegluidsprekers schuilgaan die zorgen voor stereoweergave. Over de geluidskwaliteit daarvan zijn we tevreden, maar de projector zelf is de luidste uit deze test.

De beeldkwaliteit van de projector is goed. In een notendop kunnen we stellen dat de helderheid goed is en dat de grijs- en kleurweergave in orde is. Het beeld is standaard wel wat aan de rode kant. Kleuren worden ten opzichte van wit nét wat te donker weergegeven, iets wat we vaker zien bij projectoren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Epson EH-LS500

Volledig scherm EH-LS500 © Epson

De Epson EH-LS500 is een oudgediende in projectorland, die inmiddels anderhalf jaar lang in zowel zwart als wit verkrijgbaar is. Sinds enige tijd is er ook een editie die met Android-mediaspeler wordt geleverd, die in een opening van het apparaat weggewerkt kan worden. Waar het lenssysteem bij alle andere projectoren onzichtbaar ín het apparaat is verwerkt, steekt de lens hier als een torentje boven het apparaat uit. Dat maakt hem wat minder incognito

De EH-LS500 projecteert een full HD-beeld waarbij elk beeld tweemaal licht verschoven wordt weergeven, waardoor je in theorie een resolutie van de helft van 4K hebt. We zien dat ook daadwerkelijk terug; de LS500 laat duidelijk een wat softer plaatje zien dan de andere projectoren in de test, met minder fijn detail. In de standaard Cinema Dynamisch-modus produceert de projector een enorme bak licht en is het met afstand de helderste projector in de test.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hisense Laser TV 100L5F

Volledig scherm Laser TV 100L5F © HiSense

De Hisense 100L5F-B12 is een vreemde eend in de bijt. Dat is niet alleen omdat Hisense het apparaat niet als projector, maar als ‘Laser TV’ aanprijst, maar vooral omdat je bij de projector een speciaal projectiescherm van 100 inch groot geleverd krijgt. De projector zelf heeft dezelfde grijs-zwarte kleurstelling als het scherm, is voorzien van afgeronde hoeken aan de zijkanten en heeft een lichte bolling in de bovenzijde. De lens is in het apparaat verzonken en wordt geflankeerd door een sensor die alles uitschakelt als er geen bewegend beeld wordt getoond.

De beeldscherpte is vergelijkbaar met die van de BenQ-projector en benadert 4k. Ook de lichtbron is van hetzelfde type; er wordt gebruikgemaakt van een blauwe laser voorzien van een fosforcoating om zo wit licht te krijgen. De beste beeldkwaliteit verkrijgen we bij deze projector in de Cinema Dag-modus, waarbij zowel de grijs- als de kleurweergave in sdr-modus redelijk goed is, al is de kleurbalans bij het grijsverloop licht grillig en worden kleuren relatief wat te donker weergegeven. De hdr-weergave van de Laser TV is ook in orde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

LG HU85LS

Volledig scherm HU85LS © LG

De LG Cinebeam HU85LS is sinds begin vorig jaar op de markt, maar nog altijd goed leverbaar. Het apparaat kost net geen 3900 euro en is wit met grijs van kleur. Het uiterlijk van de projector is strak en modern; alle zijden zijn perfect vlak en de hoeken strak haaks. De projector meet 68x32x13cm, waarmee het de breedste, maar ook de laagste beamer in deze test is.

Het beeld komt qua hoeveelheid pixels in de buurt van 3een 4K-beeld. Die vergelijking kun je door de gebruikte technologie niet helemaal maakte, maar de beeldscherpte komt goed in de buurt en ligt wat hoger dan die van gewone projectoren met een 1080p-resolutie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Optoma Cinemax P2

Volledig scherm Cinemax P2 © Optoma

De Optoma Cinemax P2 heeft dezelfde kleurstelling als de LG HU85LS, met zijn witte behuizing en grijze speakergrille. Optoma heeft zijn apparaat echter voorzien van wat speelsere lijnen, waarbij de voorzijde in een punt toeloopt en het luidsprekerdoek aan de bovenzijde over het apparaat doorloopt. Net als bij de meeste projectoren in deze test is de lens geheel in het apparaat verzonken, zodat hij niet opvalt, tenzij je de projector van boven bekijkt.

De hoogste beeldkwaliteit verkregen we bij gebruik van de ‘reference’-instelling, waarbij de projector een net kleur- en grijsverloop laat zien. Het enige wat tegenvalt, is het contrast. Dat is bij deze projector net een tikje minder dan bij de andere geteste modellen. Ook al ligt de gemeten contrastwaarde niet eens zoveel lager dan die van drie andere projectoren in deze test, optisch lijkt het verschil groter, wat vooral komt doordat de projector gewoon wat piekhelderheid mist ten opzichte van de concurrentie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Samsung LSP9T

Volledig scherm LSP9T © Samsung

Samsung heeft sinds kort twee projectoren in deze categorie. De meest luxe variant daarvan hebben wij getest: de LSP9T heeft drie lasers aan boord die een groter kleurbereik mogelijk maken. Hij heeft daarnaast een hogere helderheid en heeft minder afstand tot het scherm nodig dan zijn kleinere broer.

De LSP9T is met afstand de duurste projector in de test en dat zien we ook terug in de beeldkwaliteit. De weergave is zeergoed, met slechts lage afwijkingen bij gemeten kleuren, terwijl de helderheid hoog ligt. Bij HDR-video’s doet hij het ook goed. Het beeld is bij deze projector te helder in de middentonen, maar de kleurbalans is erg netjes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.