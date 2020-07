De beste games om de zomer mee door te komen

In september start weer een nieuw hoogseizoen voor games (met o.a. een nieuwe Assassin’s Creed en misschien ook Call of Duty ), tot dan kunnen we ons tijdens deze rare staycation zoet houden met enkele geweldige parels van games die de afgelopen tijd verschenen. Onze gamespecialist koos zijn 7 favorieten.

Animal Crossing: New Horizons

Volledig scherm Animal Crossing: New Horizons © Nintendo

Alleen op Nintendo Switch

Als er één game uitstekend geschikt is om je tijd mee te verdoen in de schaduw van een parasol, dan is het deze topper van Nintendo wel. Meer dan dertien miljoen spelers weten het al: rondstruinen op je eigen zonovergoten eiland tussen dierenvriendjes is welkom escapisme uit de dagelijkse sleur én de crisismodus van de afgelopen maanden. Met dank aan de tropische decors mis je die in het water gevallen vakantie misschien zelfs niet echt. De gameplay is bovendien heerlijk relaxed. Je verzamelt recepten om zelf meubels te maken, of bruggen, of andere dingen die je in elkaar kan zetten met hout, stenen en een likje verf.

F1 2020

Volledig scherm F1 2020. © Codemasters

PlayStation 4, Xbox One en pc

Het Britse videogamemerk Codemasters, gespecialiseerd in racegames, lanceerde op 7 juli zijn nieuwe F1-game. De datum was niet toevallig mooi in lijn met de start van het echte Formule 1-seizoen, dat op de releasedatum net begonnen was. Ondanks het feit dat er in het echte raceseizoen races moesten sneuvelen door corona, kan je ze toch allemaal rijden in de game. Nieuw in deze intussen twaalfde editie zijn de circuits van Hanoi en Zandvoort én je kan tussen het racen door ook je eigen team managen.

Ghost of Tsushima

Volledig scherm Ghost of Tsushima © Sony PlayStation

PlayStation 4

Een brokje geschiedenis: toen in de dertiende eeuw het Mongoolse rijk Japan probeerde binnen te vallen, hield een kleine troep van enkele tientallen samoerai de bloeddorstige horde van Kublai Khan tegen op het eiland Tsushima. In deze PS4-game kruip je in de huid van één van die samoerai. Verwacht een game à la Assassin’s Creed, maar dan bruter en tegelijk ook poëtischer. Dat laatste zal snel duidelijk worden als je merkt dat de wind een rol speelt in de gameplay.

The Last of Us Part II

Volledig scherm The Last of Us Part II © Sony

PlayStation 4

Toen The Last of Us Part I (letterlijk: de laatsten van ons) in 2013 gelanceerd werd voor PlayStation, was dat een klein bommetje in gameland. Elke gamereviewer viel haast over zijn/haar voeten om de game met lof te overladen. Volgens spelers ging het om het beste verhaal ooit verteld in een videogame. Ondertussen is HBO bezig aan een tv-serie op basis van de game, geschreven door Chernobyl-scenarist Craig Mazin, dus dat belooft wat. En dan is er nu de opvolger: een godsgruwelijk postapocalyptisch wraakepos, waarin wreedheid en tederheid elkaar constant afwisselen. De gameplay slaat je ongeveer even murw als het verhaal van deze instant klassieker, maar dan zijn er ook die onvergetelijke momenten van schoonheid in 25 goed gespendeerde uren.

Command & Conquer Remastered Collection

Volledig scherm De twee eerste ‘Command & Conquer’-games werden geremasterd. © Electronic Arts

Pc

Wie dol is op realtimestrategie, waarbij je je troepen met snelle sleepbewegingen van de muis naar de flank van je tegenstander stuurt, zit goed met deze remakes van twee oergames uit het genre: Command & Conquer uit 1995 en opvolger Red Alert uit 1996. De designers hebben ze mooi bijgewerkt om mee te kunnen op de recentste gamepc’s. Wil je liever echte nostalgie? Dan kan je met één druk op de knop de oude pixelgraphics van weleer op je scherm toveren.

Final Fantasy VII Remake

Volledig scherm De remake van 'Final Fantasy VII'. © Square Enix

PlayStation 4

Een remake maken van een game die jarenlang als een van de beste RPG-games aller tijden werd beschouwd? Het komt zelden goed. Maar dat was buiten de ontwikkelaars van Final Fantasy gerekend. Die pakten de 23 jaar oude game zéér radicaal aan. Volgens Tweakers: ,,De fijne actie met Cloud, Tifa, Aerith en Barret staat echter voorop, wat voor fans van het origineel een warm weerzien zal zijn.”

Doom Eternal

Volledig scherm Actie in 'Doom Eternal'. © Bethesda

PlayStation 4, Xbox One en pc

Waarschijnlijk krijgen we in het najaar wel een nieuwe Call of Duty, maar als je nog een first person shooter-fix zoekt voor deze zomer, zit je gebeiteld met deze Doom-sequel. Het demonenbloed spat tegen de muren op, maar het blijft allemaal om te lachen. De nieuwe gameplaydynamieken die ontwikkelaar ID Software erin propte, vragen eerst wat gewenning. Kogels op, bijvoorbeeld? Rijt een tegenstander in tweeën met je kettingzaag en je voorraad wordt weer aangevuld. We verzinnen het niet. Het draagt wel allemaal bij tot de flow van het spel.