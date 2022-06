De beste games om met je kind te spelen: van deze spellen geniet je samen

De beste games voor...Gamen is meer dan alleen maar schieten of voetballen en het is veel makkelijker om mee te beginnen dan je denkt. In deze rubriek geven we daarom laagdrempelige tips voor games in elke situatie. Vandaag: de beste games om samen met je kind te spelen.

Tijd doorbrengen met je kind is altijd goed. Maar het liefst doe je iets waar je zelf ook voldoening uit haalt. Als je kind geïnteresseerd is in games, zijn er gelukkig genoeg spellen die leuk zijn voor de kleintjes, maar ook voor jou.

Veel spellen die misschien kinderachtig lijken, zijn in werkelijkheid ook interessant voor volwassenen. Het zijn bijvoorbeeld spellen die makkelijk te begrijpen zijn, maar aardig wat oefening vergen om volledig te beheersen. Of je dwaalt rond in leuke werelden met grappige personages, die bij iedereen een glimlach op het gezicht toveren.

Volledig scherm In Super Mario 3D World ren en spring je samen door de levels heen © Nintendo

Mario

‘Mario’ als tip is misschien wel heel breed. Maar het feit is dat bijna alle games op de Nintendo Switch waar de mascotte in verschijnt, geschikt zijn om samen op te pakken. Het beste voorbeeld is Super Mario 3D World, waarin je met maximaal vier spelers tegelijk door de koddige werelden rent en springt.

Maar de bekende loodgieter heeft meer spellen op zijn cv staan. Zo heeft Mario een eigen tennis-game (Mario Tennis Aces), kun je samen golfen (Mario Golf: Super Rush) en is er net een nieuwe game uit waarin je een bizarre versie van voetbal speelt (Mario Strikers Battle League).

Volledig scherm Met Nintendo Labo knutsel je samen apparaten in elkaar © Nintendo

Nintendo Labo

Sowieso is de Switch de beste spelcomputer als je samen met je kinderen aan de slag gaat. Nintendo maakt genoeg games die geschikt zijn voor jonge spelers, en ze soms zelfs iets wil bijbrengen. Met Nintendo Labo kun je bijvoorbeeld niet alleen samen spelen, maar ook knutselen en iets over techniek leren.

Het spel wordt geleverd met een kartonnen bouwpakket. Er bestaan verschillende kits waarmee je allerlei constructies maakt. Op het scherm van je Switch verschijnen de gebruiksaanwijzingen om een hengel, auto of robotpak te maken. De Switch kun je daarna in je bouwwerk zetten, zodat bijvoorbeeld je gebouwde piano het echt doet.

De bouwpakketten zijn tegenwoordig wat moeilijk te vinden, omdat er geen nieuwe meer worden gemaakt. Maar de voorraad is groot genoeg dat je ze hier en daar nog kunt oppikken en dan bieden ze zeker een dag knutselplezier.

Volledig scherm Speel voetbal met auto's in Rocket League © Psyonix

Rocket League

Ook op andere spelcomputers zijn er genoeg games die je samen kunt spelen, zoals het populaire Rocket League. De bizarre combinatie van autoracen en voetbal wordt door miljoenen mensen gespeeld.

Met kleine autootjes rijd je in een stadion achter een veel te grote bal aan, die vaak meters boven je dak stuitert. Aan jou en je teamgenoten de taak om goed samen te werken, over te spelen en de bal in het doel van de tegenstander te krijgen. Ondertussen stelt het andere team natuurlijk alles in het werk om je tegen te houden.

Rocket League is heerlijke chaos die je kinderen gelijk zullen begrijpen, maar het kost nog heel wat oefening om een volleerde autovoetballer te worden. Het spel is op alle moderne spelcomputers en pc gratis te downloaden. Je kunt het online spelen, maar ook naast elkaar op dezelfde tv. Het scherm wordt dan in twee helften verdeeld.

Volledig scherm In LEGO Star Wars: The Skywalker Saga wordt de hele film uitgespeeld met Lego-poppetjes. © Traveller's Tales

LEGO

LEGO ken je natuurlijk van de bouwpakketten, maar er zijn tientallen games uitgekomen die zich afspelen in allerlei bekende werelden. Zo loop je rond in het universum van Harry Potter, Star Wars of Marvel, waar de omgevingen van LEGO-steentjes zijn gemaakt en jij de bekende gele figuurtjes bestuurt.

De games zijn heel geschikt om met kinderen te spelen, omdat je ieder een poppetje op het scherm onder controle krijgt en de puzzels redelijk simpel zijn. Bovendien kan je kind gewoon achter jou aanlopen als hij of zij de gevechten of puzzels eventjes niet de baas is.

De LEGO-games in gelicentieerde universums zijn op alle moderne spelcomputers verkrijgbaar. De nieuwste is LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, waarin het verhaal van alle negen Star Wars-films op een grappige manier wordt nagedaan.

Wat zij spelen

Als je gamende kinderen hebt, is de beste tip om je te verdiepen in de spellen waar zij gek op zijn. Het is is niet alleen leuk om interesse te tonen in hun hobby, maar het kan je ook helpen om een vinger aan de pols te houden bij hun spelgedrag. Spelen ze niet te veel, en geven ze geen geld uit aan verraderlijke lootboxes? Door de termen van het spel te kennen, kun je beter begrijpen waar ze over praten.

Bovendien zijn de meest populaire spellen onder kinderen meestal ook heel leuk om samen te spelen. Ga bijvoorbeeld samen iets kunstzinnigs bouwen in Minecraft, een potje schieten in Fortnite of duizenden verschillende spellen verkennen in Roblox.

