De beste vaatwassers: dit zijn de toppers volgens onze specialist

Waar gingen we naar op zoek in deze best buy? Een vaatwasser is een keukentoestel dat we meestal heel vaak gebruiken, dus we keken om te beginnen goed naar toestellen met een stille en energiezuinige werking. De inhoud is uiteraard belangrijk, afhankelijk of je een klein dan wel een groot gezin hebt. En tot slot bekeken we ook de speciale snufjes, zoals wifi-connectie of bediening via app.

Beste budgetmodel: Inventum IVW4508A

Voor goede budgetmodellen is het Nederlandse merk Inventum wel vaker een aanrader. Ondanks de heel schappelijke prijs, krijg je hier toch 5 verschillende programma’s, waaronder een eco-stand. Handig is ook dat je de start met 9 uur kan uitstellen: zo kan je optimaal gebruikmaken van de daluren. Dit model beschikt ook over een waterbeveiliging, die de watertoevoer stopzet wanneer er zich een storing voordoet.

Beste prijs-kwaliteit: Bosch SMV68PX01N

Gaan we een stapje hoger in prijsklasse, dan vinden we sowieso toestellen in energieklasse A+++. Ook is deze Bosch een van de stilste vaatwassers op de markt; voor veel mensen toch echt een ontzettend belangrijk punt, zeker als je een open keuken hebt. Bij de acht programma’s vind je uiteraard korte en ecologische opties, maar ook programma’s om glazen of net zwaar aangekoekte pannen te reinigen. Kortom: een prima allrounder die veel lovende gebruikersreviews krijgt.

Beste upgrade: Miele G 7362 SCVi AutoDos

Als we voor innovatief gaan, kiezen we voor dit model van de Duitse fabrikant Miele. Dat je de vaatwasser kan aansluiten op je wifi en zo via een app kan monitoren of je borden al bijna schoon zijn, is op zich al sterk. Nog straffer is de vernieuwende afwastechnologie in dit toestel. Het zogenaamde AutoDos-systeem doseert je afwasmiddel, zodat je nooit te veel of te weinig gebruikt. En ook hier kan je startuitstel inzetten om enkel te wassen tijdens daluren en zo te besparen op je energiefactuur.

Onze keuze: Siemens SN678X36TE