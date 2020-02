De camera van gloednieuwe Galaxy S20 heeft kuren, Samsung belooft oplossing

Problemen

Release

De Galaxy S20 Ultra komt volgende maand pas uit, dus de kans bestaat dat de update er is voordat hij in de winkels ligt. De release is gepland voor over een week in sommige landen, terwijl hij over twee weken uitkomt in onder meer Nederland en België. Het toestel kost bij release rond de 1350 euro. Deze site publiceerde onlangs een preview van de S20 Ultra.