De Correspondent plaatst deepfake-filmpje van Rutte: ‘Voortbestaan Nederland staat op spel’

De Correspondent heeft vandaag een deepfake-filmpje van demissionair premier Mark Rutte geplaatst. In de neptoespraak, die amper van echt te onderscheiden is, luidt Rutte de noodklok over de klimaatveranderingen en kondigt hij aan verregaand beleid door te voeren. ,,Het voortbestaan van Nederland staat op het spel.”

Delen per e-mail

De ‘nep-Rutte’ zegt in de film van 5 minuten dat de klimaatveranderingen zorgen baren omdat de zeespiegel in 2150 met 5 meter zal zijn gestegen. Hij erkent dat zijn kabinetten de problemen te weinig aandacht hebben gegeven. De Correspondent zegt in de toelichting met het filmpje duidelijk te willen maken hoe doortastend klimaatleiderschap eruit zou kunnen zien.

Lees ook PREMIUM Zo herken je misleidende deepfakevideo’s

Het journalistieke platform heeft het filmpje geplaatst met een uitgebreide toelichting over het hoe en waarom, en zegt zich bewust te zijn van de risico’s van het verspreiden van een deepfake-filmpje ‘in tijden van fake news’. ‘Om de toekomst van ons land veilig te stellen zijn verregaande maatregelen nodig’, schrijft De Correspondent in de toelichting. ‘Politiek leiderschap is daarvoor essentieel. Rutte heeft dit leiderschap tot nu toe niet getoond.‘

KlimaatRutte

De tekst van de ‘nep-Rutte’ is geschreven door klimaatcorrespondent Jelmer Mommers en theatermakers Anoek Nuyens. ‘We putten bij het schrijven van deze toespraak uit diverse voorbeelden van politici die de ernst en complexiteit van een crisis erkenden én daarnaar handelden’, verklaart De Correspondent. ‘De coronatoespraken van Mark Rutte waren een inspiratiebron, maar ook die van premier Joop den Uyl in de oliecrisis, van de Amerikaanse president Roosevelt tijdens de Great Depression, en meer recent van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern die de ‘klimaatnoodtoestand’ in haar land uitroept.’

Met de deepfake wilde De Correspondent ‘KlimaatRutte een stem’ geven. ‘Een politicus die inziet dat je een grote crisis alleen kunt oplossen met een daadkrachtige overheid.’

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.