De eerste vouwbare telefoon van Huawei onder de loep: krrak!

Sommige telefoons moet je gewoon zelf in handen hebben om een oordeel te vellen. Voor vouwbare telefoons geldt dat zeker. Want hoe voelt het scherm? En heb je last van het scharnier dat het buigen mogelijk maakt? Tweakers mocht de Huawei Mate X zelf even vouwen en kwam tot dit oordeel.

Krrak. De eerste keer dat ik de Huawei Mate X buig, is er direct een geluid te horen dat erop wijst dat hij breekt. Walter Ji, de Europese ceo van de telefoondivisie van Huawei, lijkt niet bezorgd. Kennelijk is dit een normaal geluid bij deze telefoon.



Ji heeft net verteld hoeveel er tot nu van de Mate X zijn gemaakt; nog geen honderd. Dat zijn er niet veel en des te meer reden om je zorgen te maken dat je er een kapot maakt. De krak blijkt, na vaker buigen, inderdaad vrij normaal. Het is het geluid van het scharnier als je het toestel voor het eerst ombuigt uit platte stand. Na een paar keer lukt het me om de telefoon te buigen zonder een kleine hartverzakking te krijgen. Het is net alsof je een normale smartphone per ongeluk op straat laat vallen. Vaak overleeft hij het wel, maar je kijkt toch even bezorgd of hij nog intact is.

Technologisch wonder...

De Mate X is een klein technologisch wonder. Het is niet de eerste aangekondigde vouwbare smartphone - de Royole FlexPai en Samsung Galaxy Fold gingen hem voor - maar het is wel degene die de meeste aandacht trok, vanwege het dunne ontwerp en het scherm aan de buitenkant. De preview van de Mate X vanaf Mobile World Congress in Barcelona was het bestgelezen verhaal dat we hebben gemaakt op die beurs.



Maar ho eens even, waarom kun je nu opnieuw lezen over de Mate X, terwijl we een hele preview hebben gemaakt? Nu ja, in Barcelona mochten we de telefoon niet zelf aanraken. Dat mag nu wel: Ji is even in Nederland en hij heeft tijd genomen om aan media de vouwbare smartphone te laten zien en interviews te geven. Lang is die tijd niet: een half uurtje. De foto’s neem ik tussen het stellen van de vragen door en voor de video hebben we, inclusief het opspelden van de microfoon en het afstellen van het licht, een minuut of zes.



Maar het is nu wel mogelijk een indruk op te doen van het scharnier, het scherm met de plastic toplaag en de manier waarop een gebruiker deze telefoon vasthoudt. En uiteraard laten we een kans niet liggen om een topman van Huawei aan de tand te kunnen voelen over de plannen met vouwbare smartphones.

... Maar verre van perfect

Het scherm is flexibel, maar de conclusie is al snel te trekken: dit is als het vasthouden van de smartphone van de toekomst. Zo voelt het écht. De uitwerking is bovendien mooi gedaan. De gewichtsverdeling, het dunne ontwerp... hij is echt goed.

Volledig scherm De Huawei Mate X © Tweakers

Ook de software lijkt al aardig voorbereid op het veranderende scherm. We hebben in de standaardapps weinig rare dingen gezien. Wel duurt het even voor een app overschakelt. Als je bijvoorbeeld een webpagina opent met het scherm ingeklapt en vervolgens vouw je het uit, zie je eerst nog even de ingeklapte layout, waarna hij overschakelt. Het duurt niet heel lang, maar het is zeker zichtbaar.



De uitwerking is nog verre van perfect. Het systeem van een knopje om het scherm uit te klappen is logisch, want zo voorkom je dat het scharnier als hij een beetje lam wordt niet meer kan inklappen, maar het voegt een extra handeling toe aan het uitklappen. Aan de andere kant vereiste het dichtklappen ook dat je dat doet met meerdere vingers aan de boven- en onderkant; anders zit hij niet helemaal bevestigd.



Het scharnier wekt verder een prima indruk. Behalve de krak vereist het genoeg druk om niet zelf te gaan bewegen als je bijvoorbeeld gaat lopen met de telefoon. Ook leek het niet mogelijk om je vinger er per ongeluk tussen te krijgen, iets waar je wellicht bang voor kan zijn.

Slechte uitwerking

Volledig scherm De Huawei Mate X © Tweakers Er zijn ook dingen minder goed uitgewerkt. Het scherm heeft een prima coating die het gevoel van een normaal touchscreen benadert, maar het is zeker niet vlak. In het midden is de vouw te voelen, maar ook daaromheen voelde het als een screenprotector waar nog wat luchtbelletjes onder zitten. Het is zeker voelbaar.

De grootste dealbreker is het scherm. Dat is een oledpaneel en dat ziet er misschien op beeldmateriaal goed uit, maar het is lelijk van dichtbij. Het scherm kan wit en grijstinten niet egaal weergeven en er is veel hinderlijke beeldruis aanwezig. Die troffen we vijf jaar geleden aan in LG’s G Flex-telefoons en hebben we sindsdien niet meer waargenomen. We hopen dat de beeldkwaliteit beter zal zijn bij release.



Afgezien van de beeldkwaliteit smaakt de kennismaking met de Mate X vooral naar meer. De tijd zal moeten leren hoe duurzaam de mechaniek is en hoe kwetsbaar het scherm zal blijken te zijn in dagelijks gebruik. Tot die tijd is dit een veelbelovend begin voor de vouwbare smartphone.