De Mol spant kort geding aan tegen Facebook

John de Mol zegt over het kort geding: ,,Het stuit me tegen de borst dat mensen hun zuurverdiende geld kwijtraken aan deze oplichterij. Mijn naam en beeltenis, en die van andere bekende Nederlanders, worden misbruikt voor het om de tuin leiden van onwetende consumenten. Iedereen begrijpt dat wij dat verschrikkelijk vinden. Facebook weigert maatregelen te nemen om dit te voorkomen. Ik heb het bedrijf de kans gegeven het gesprek aan te gaan en maatregelen te nemen, maar ik liep tegen een muur van onwelwillendheid aan. Facebook moet eindelijk stoppen met deze nep advertenties in het belang van al diegenen die steeds opnieuw worden bedrogen. Daarom kom ik in actie via dit kort geding. De maatregelen waar ik om vraag houden niet meer en niet minder in dan dat Facebook zich ogenblikkelijk houdt aan zijn eigen advertentiebeleid en niet in strijd handelt met de Nederlandse en Europese regelgeving.”