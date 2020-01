De oprolbare televisie komt dit jaar op de markt en kost 60.000 dollar

Op de CES van 2018 zagen we bij LG Display, het bedrijfsonderdeel van LG dat beeldpanelen maakt, voor het eerst een prototype oled-televisie met oprolbaar scherm. Op de CES van vorig jaar kregen we bij LG Electronics, het bedrijfsonderdeel dat de oled-panelen gebruikt om televisies te maken, de eerste productversie te zien, in de vorm van de R9.

Wat ons betreft was dit de meest innovatieve productaankondiging van de CES en bovendien de meest revolutionaire televisie sinds jaren. Helaas is de R9 nooit te koop geweest, ondanks dat LG had beloofd dat de oprol-tv ergens in 2019 in de winkels zou staan.

De oprolbare televisie gaat nu uitkomen onder de naam RX (spreek uit: R tien) en gaat een flinke duit kosten. Omgerekend zo’n 54.000 euro. Uiteraard hebben we gevraagd waarom de R9 van vorig jaar niet daadwerkelijk in de verkoop is gegaan, maar alle medewerkers hadden duidelijk de instructie gekregen om deze vraag niet te beantwoorden.

We kunnen dus alleen maar raden waarom de tv niet in de winkel terecht is gekomen: we denken dat LG enorm is geschrokken van de negatieve publiciteit die Samsung zich vorig jaar op de hals haalde door de vouwbare Galaxy Fold op de markt te brengen terwijl deze telefoon duidelijk niet genoeg was getest voordat de productie startte.

Oprollen maar

Hoe het werkt? De televisie komt met een soort van rechthoekige doos, waar het scherm inrolt als het niet in gebruik is. Dat geeft een mooi effect als je het apparaat voor een raam zet. Overdag heb je dan het uitzicht, ‘s avonds een beeldervaring waar je u tegen zegt. Daarnaast zijn er geen beugels meer nodig, wordt het apparaat geleverd met een behoorlijke geluidsinstallatie en is het scherm echt flinterdun.

Ook kun je zelf bepalen hoe ver de televisie inzakt. Dat komt bijvoorbeeld van pas als je alleen muziek afspeelt en dus niet het hele scherm hoeft te gebruiken. Voor bijvoorbeeld alleen een afspeelknop hoef je slechts een klein gedeelte van het scherm uit te rollen.

De hoofdgedachte achter zo’n televisie is de ruimte die een conventionele flatscreen opeist. Omdat de beeldkwaliteit steeds beter wordt, worden de schermen ook groter. Een doorn in het oog voor veel mensen blijkbaar, die een groot, zwart rechthoek niet echt smaakvol vinden. In de toekomst zouden de oprolbare tv’s ook een stuk draagbaarder worden.

