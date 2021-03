De PlayStation 5 is overal uitverkocht - zo bemachtig je er toch eentje

De PlayStation 5 is officieel al sinds november vorig jaar te koop, maar toch is de spelcomputer tegelijkertijd nergens te krijgen. Waarom is dat, en hoe kun je toch de nieuwste Sony-console in handen krijgen?

Het leek eind vorig jaar nog een marketingstunt: Sony, die veel minder PlayStations de markt opstuurde dan waar mensen op zaten te wachten. Maar maanden later suddert het PlayStation 5-tekort nog gewoon door.



Eigenlijk hoopt Sony dit jaar meer exemplaren van de PS5 te verkopen dan van zijn voorganger, de PS4. De vraag is ook hoger dan in het eerste volle jaar van die oudere console.

Maar Sony - net als concurrent Microsoft - stuit op productieproblemen door de coronacrisis. Er is een wereldwijd chiptekort, en veel technologiebedrijven vechten nu om felbegeerde semiconductors. „De productie werd eerst verlaagd door de coronaepidemie”, legt techjournalist Jurian Ubachs van Tweakers uit. „Toen die weer opstartte, was de vraag opeens erg hoog.”

Omdat mensen wereldwijd massaal gingen thuiswerken, werd er een recordaantal apparaten verkocht, van laptops tot modems tot nieuwe smartphones tot auto’s. „Wij letten vooral op zaken als het PlayStation-tekort, maar Ford moest bijvoorbeeld ook zijn productie bijstellen”, zegt Ubachs.

In Nederland druppelen de PlayStation 5-consoles mondjesmaat binnen bij de grote webwinkels. „We weten niet wanneer we weer voorraad hebben”, zegt een persvertegenwoordiger van Bol.com. Ook Mediamarkt bevestigt dat ze doorgaans een week van tevoren pas horen als er weer nieuwe spelcomputers geleverd worden.

Hoe kun je dan op tijd weten of je kans maakt een PlayStation te kopen? Dat ligt in de eerste plaats aan de winkels zelf. Bol.com heeft bij de PlayStation 5 een ‘breng me op de hoogte’-knop. Het bedrijf mailt klanten als er weer nieuwe consoles aanwezig zijn. Daar hangt alleen wel een ‘maar’ aan.

„Behoorlijk veel mensen hebben zich ingeschreven, de vraag is heel groot. We geven dus niet iedereen meer een seintje, maar een groepje mensen dat zich als eerste aanmeldt”, zegt de woordvoerder. „Mensen kunnen zich wel aanmelden, maar ze belanden achteraan de rij.” Het bedrijf vindt die methode het eerlijkst. „De vraag is gewoon heel veel groter dan de voorraad.”

CoolBlue houdt het inmiddels op lotingen, volgens een woordvoerder ‘om iedereen een eerlijke kans te geven’. Afgelopen week werden zo 1600 exemplaren van de console verdeeld - maar wel als bundels met andere hardware, zoals een extra controller. „Klanten kunnen zich inschrijven via de Playstation 5 productpagina om op de hoogte te blijven.”

Ten slotte probeert Mediamarkt nog alle reserveringen te vervullen. „We leveren de volgende batch uit aan klanten die een reservering hebben geplaatst. Voor de Disk Edition hebben we inmiddels bijna alle pre-orders uitgeleverd.” Vanaf medio tot eind maart komt de Disk Edition met disklade in de vrije verkoop, bevestigt een woordvoerder. Het aantal reserveringen voor de digitale editie is nog te hoog.

Moet je dan constant winkelpagina’s checken om er op tijd bij te zijn? „Je kan ook een bot maken”, zegt Ubachs. „Die checkt dan telkens of een winkelpagina verandert, bijvoorbeeld wanneer ‘plaats dit op je wenslijst’ verandert in ‘koop nu’. Er zijn online pagina’s die dat voor je doen.”

Zo heeft gamesite Power Unlimited een eigen voorraadchecker in elkaar gedraaid. Die houdt de voorraad van negen verschillende webwinkels in de gaten. Heeft een Amazon.nl of een Nedgame weer voorraad? Dan kleurt die geel.

Ook op-voorraad.nl houdt verschillende webwinkels in de gaten, in totaal zes. Daar kun je ook zien om welke modellen PlayStation 5 het gaat: de digitale, diskloze variant of de disk-editie. En heb je liever updates op je telefoon, dan biedt PSX-Sense een groep in de chatapp Telegram.

Ubachs raadt aan om de sociale media-accounts van webwinkels goed in de gaten te houden. „CoolBlue meldt het bijvoorbeeld altijd op Twitter als ze weer nieuwe PlayStations gaan verloten”, zegt hij. Sommige gamejournalisten, zoals Ron Vorstermans, geven via Twitter regelmatig updates over de stand van de voorraden bij de grote retailers.

Kun je niet wachten op de komst van een nieuwe voorraad, dan is er op Tweakers de afdeling ‘Vraag en Aanbod’, waar af en toe een tweedehands PS5 de verkoop in gaat. Maar de gewone vraagprijs van 500 euro voor een model met disklade? Die zal je tweedehands niet snel treffen.

