Deze Android-toestellen heb je voor 200 euro en blijven altijd up-to-date

Beste koopAndroid is het meestgebruikte besturingssysteem op de planeet, maar kan nog wel eens steekjes laten vallen. Zo wordt niet iedere telefoon waar Android op draait jarenlang ondersteund, is er veel onnodige software en zijn de updates vaak onoverzichtelijk. Veel fanatiekelingen vonden hun heil in Android One. Maar wat zijn de beste toestellen? Tweakers legde drie telefoons naast elkaar.

Android One is een versie van Android zonder alle poespas en is verkrijgbaar voor een bijzonder laag prijsje. Deze telefoons moeten tenslotte landen als India en Zuid-Afrika veroveren.

Je zou je bijna afvragen waarom niet alle fabrikanten op alle toestellen Android One zetten. Waarom dat is? Aan de ene kant zijn er fabrikanten die denken dat ze het beter kunnen, zoals OnePlus. Zij grijpen relatief diep in Android in om de software zo snel mogelijk te laten werken zonder de interface aan te passen. Veel andere Chinese fabrikanten willen hun toestel meer op de iPhone laten lijken of willen een andere styling met andere iconen en meer kleurtjes.

Bovendien geven al die verschillende Android-uitgaves de toestellen van verschillende fabrikanten een verschillend gezicht. Het leidde in het verleden en leidt nog steeds tot keuze voor de consument. Android One op iedere Android-smartphone zou een beetje saai kunnen ogen

Desondanks zijn er diverse toestellen met Android One als verkoopargument. We hebben drie recente modellen naast elkaar gezet: de Nokia 5.1 Plus, de Motorola One en de Xiaomi Mi A2 Lite.

Motorola One (205 euro)

Volledig scherm Motorola One © Motorola One

De Motorola One is de eerste Android One-smartphone van Lenovo en het is direct een goede poging. Hij scoort op veel punten op zijn minst een voldoende. Het scherm is voldoende afleesbaar in direct zonlicht, de software presteert prima voor zijn prijsklasse en de accuduur is goed.

De software is ‘schoon’, en Lenovo is tot nu toe goed bezig met updates en upgrades. Hij heeft bovendien drie slots: twee voor simkaarten en een voor uitbreidbare opslag. De opslag is met 64GB op zich al prima voor deze prijsklasse. Niet alles is goed: de luidspreker is slecht, de trilmotor is ruw en van de camera hoef je ook niet al te veel te verwachten.

+Prima accuduur

+Scherm is ruim voldoende

+Schone software met snelle upgrade

-Camera is ondermaats

-Scherm heeft lage resolutie

Cijfer: 8,0

Nokia 5.1 Plus (234 euro)

Volledig scherm Tweakers © Nokia

De Nokia 5.1 Plus is een verzorgde smartphone met Android One. Hij heeft moderne aansluitingen en een ingang voor jouw audio-headset bovenaan. Het scherm is voldoende en de accuduur is prima. De software doet zijn werk vlotjes, al is het niet altijd even vloeiend.

De camera is voor zijn prijsklasse voldoende en zeker beter dan bij de andere Android One-telefoons waarmee we hem tegelijk hebben getest. Het is, kortom, een toestel dat zeker het bekijken waard is als je eraan denkt om een Android One-telefoon of Nokia te halen. Wel is het scherm voor zijn prijsklasse van een lage resolutie. De 3/32GB-configuratie is bovendien niet al te ruim.

+Goede accuduur

+Scherm is ruim voldoende

+Schone software



-Scherm heeft lage resolutie

-Opslag redelijk beperkt

Cijfer: 7,5

Xiaomi Mi A2 Lite (182 euro)

Volledig scherm Xiaomi A2 Lite © Xiaomi

De Mi A2 Lite van Xiaomi heeft opvallend veel hardware voor een lage prijs. Zo heeft hij een scherm dat prima afleesbaar is in de zon en een grote accu die een uitstekende accuduur oplevert. Hij draait op Android One; dat betekent dus relatief schone software met de belofte van relatief snelle updates en upgrades.

Daarmee is het na de lancering wel misgegaan, want er bleken in diverse updates grote bugs te zitten. Het is dus oppassen in de komende tijd. Ook als deze telefoon optimaal blijft werken, zijn er een paar nadelen. Hij heeft een micro-usb-poort en dat is anno 2019 ouderwets aan het worden. Ook hoef je weinig te verwachten van de camera, maar wat prijs-prestatieverhouding betreft, is deze Xiaomi niet te kloppen.

+Uitstekende accuduur

+Scherm is ruim voldoende

+Schone software met snelle updates en upgrades

-Updates leverden problemen op

-Camera’s zijn onvoldoende