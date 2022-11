Deze apps zijn handig om te gebruiken in de keuken

Er zijn veel apps die je inspiratie geven voor nieuw te proberen recepten. De app Tasty van BuzzFeed biedt bijvoorbeeld een hoop recepten met handige uitlegfilmpjes, al zijn de recepten wel in het Engels. Ook veel supermarktketens hebben een app met recepten om door te bladeren.

Met Receptenmaker kun je alle recepten die je wil proberen of voor herhaling vatbaar vindt opslaan. Verder is er de app Whisk. Dat is niet alleen een verzamelplaats voor recepten, maar ook een handige plek om je maaltijden voor de week te plannen. Je kunt bijhouden wat je welke dag wil eten en eventueel een link van het recept toevoegen. Wel is de app Engelstalig.

Met je huisgenoten stemmen wat je eet

Heb je in al deze apps toch nog geen inspiratie voor het avondeten kunnen vinden? Of is niemand het in huis eens met de maaltijd die jij wil klaarmaken? De app Pollie kan voor veel doeleinden gebruikt worden, zo ook om te beslissen welk gerecht er vanavond op tafel komt.

Gezinsleden kunnen doorgeven wat ze graag willen eten. Je kunt zelf invullen waar de keuze uit bestaat, maar je huisgenoten kunnen ook zelf een antwoord toevoegen. Daarnaast kan iedereen op meerdere gerechten stemmen. Dat is handig voor twijfelaars. Ook kun je een deadline aangeven voor de poll, zodat je tijd genoeg overhoudt om de boodschappen te halen.

Boodschappen doen

Met de app Bring! creëer je makkelijk een boodschappenlijst om te delen met het hele huishouden. Je huisgenoten kunnen zelf producten toevoegen. Je hoeft enkel een categorie te selecteren en het product te kiezen. Onder ‘huishouden’ staat bijvoorbeeld het afwasmiddel.

Daarna kun je specificeren hoeveel je ervan nodig hebt en of het van een bepaald merk moet zijn. Ook zijn er in de app recepten te vinden ter inspiratie, in het geval je het even niet meer weet. Listonic is een goed alternatief.

Drankje erbij

Bij speciale gelegenheden wil je mogelijk uitpakken met een bijpassend glas wijn. Met de app WineStein kun je wijnen vinden die goed bij je gerecht passen. Je vult in de app de ingrediënten van je gerecht in en krijgt vervolgens suggesties van wijnen die daar goed bij moeten smaken. Je hoeft alleen nog naar de winkel om de wijn in te slaan.

Met de app Statiegeld kun je de barcodes van plastic flessen scannen, zodat je weet of er wel of geen statiegeld op zit. Zo kom je bij het inleveren in de winkel niet voor verrassingen te staan.

Handige apps voor bij het koken

Soms wil je een gerecht maken waarbij gebruik wordt gemaakt van hoeveelheden in eetlepels of ‘cups’. Om deze maten om te rekenen naar bijvoorbeeld milliliters of gram kun je een app zoals Kitchen Calculator gebruiken.

De app AirFryer Baktijden is een handig hulpmiddel om mee te zien hoe lang een product in de oven moet en op welke temperatuur. Je vindt er onder andere de bereidingstijd en -temperatuur van aardappelpartjes van verschillende merken en supermarkten. Je kunt ook zelf een baktijd invullen en opslaan, bijvoorbeeld wanneer je de aardappels nét wat krokanter wil.

Calorieën tellen

Met een calorieteller-app zoals MyFitnessPal of Yazio kun je de ingrediënten die je gebruikt voor je gerecht met de camera van je smartphone scannen, waardoor de calorieën en macronutriënten automatisch in beeld verschijnen. Zo heb je een beter beeld van de hoeveelheid calorieën, koolhydraten, eiwitten en vetten je per dag of per maaltijd binnenkrijgt.

En is je maaltijd alsnog compleet in de soep gelopen? Dan kun je altijd nog uitwijken naar apps die maaltijden thuisbezorgen.

