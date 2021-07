Deze Chrome-extensies maken het internet iets makkelijker

Chrome van Google is nog altijd verreweg de meest gebruikte browser. Wist je dat er diverse handige extensies zijn die je surfende leven een stuk makkelijker kunnen maken? We zetten een paar van onze favorieten op een rij.

Save to Google Drive

Deze extensie doet precies wat ie belooft. Hij plaatst een klein pictogram in de rechterbovenhoek van de browser dat je in staat stelt alles wat je bekijkt naar je Google Drive-account stuurt om later te bekijken. Dit werkt zowel voor het maken van schermafdrukken als voor het opslaan van afbeeldingen, audio of video.

Nimbus

Met Nimbus kun je hele of gedeeltelijke schermafbeeldingen maken. Je kunt de tool vervolgens gebruiken om afbeeldingen toe te voegen, zoals pijlen en stickers, tekstvakken, tekst markeren en gebieden vervagen die je niet wilt zien voordat je deze naar een collega of vriend stuurt. Dat kan zowel van het gedeelte dat in beeld komt, als complete webpagina’s (van boven naar beneden gescrold).

Daarnaast stelt Nimbus je in staat om video’s van je scherm op te nemen om een ​​screencast te maken, zodat je gemakkelijk op afstand iemand kunt laten zien hoe diegene iets moet doen zonder gedoe met instellingen voor externe toegang.

Bitwarden

Dit is een hele fijne wachtwoordmanager. Hij slaat al je logins op in een versleutelde kluis die synchroniseert op al je andere apparaten. En voor de kenners: alle gegevens zijn beveiligd met AES-256 bit encryptie, salted hashing en PBKDF2 SHA-256. In lekentaal betekent dit dat het een veilige wachtwoordmanager is.

Tab Wrangler

Ken je dat… dat je zonder dat het doorhebt opeens 35 tabbladen open hebt staan en niet meer weet waar je het zoeken moet? Tab Wrangler sluit automatisch tabbladen die te lang ongebruikt open hebben gestaan, maar houdt ze bij de hand voor als je ze nodig hebt. Als je veel tabbladen gebruikt, is dit een absolute must-have. Zo kun je tientallen tabbladen toch openhouden zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties van je laptop of desktopcomputer.

Downloadmanager

Vliegensvlug overzicht en toegang hebben tot wat je hebt gedownload? Download Manager is een goed alternatief voor de standaard downloadmanager in Chrome. Deze extensie plaatst een lijst van alle downloads in een vervolgkeuzemenu dat toegankelijk is in de rechterbovenhoek van het browservenster. Je kunt naar specifieke downloads zoeken of direct naar de volledige, standaarddownloadpagina gaan vanuit dat menu. Snel en efficiënt.

Momentum

Momentum is een fraai gepersonaliseerde dashboard-extensie. Zo creëer je een prachtige landschapsfoto, een takenlijst, weersomstandigheden en temperatuur allemaal samen in een overzicht op basis van je locatie en desgewenste inspirerende citaten. De makers achter Momentum stellen dat het doel van deze extensie is om een ​​nieuw dashboard te maken die je een moment van rust geeft en je inspireert om productiever te zijn. Dat wil men bereiken door je elke dag te vragen wat je belangrijkste focus is. Mindful en productief dus.

