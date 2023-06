Deze compactcamera’s kun je deels handmatig instellen: dit zijn de beste toestellen

Met een gewicht van om en nabij de 300 gram en z’n beperkte afmetingen kun je een compactcamera rustig klein noemen. Hij is daarom makkelijk mee te nemen. Of je even het bos in gaat om wat foto’s te ‘schieten’, of dat je de camera gebruikt voor je vakantiekiekjes of -filmpjes, veel ruimte neemt hij niet in beslag.

Een compactcamera heeft altijd een vaste lens die je niet kunt verwisselen. Je kunt er foto's mee maken in automatische stand. Handig als je liever niet bezig bent met zaken als belichting, diafragma-instellingen of scherptediepte. Maar de meeste camera's hebben ook aardig wat mogelijkheden om handmatig deze instellingen aan te passen.

Totaal zijn 111 redelijk tot goed verkrijgbare fotocamera’s getest, waarvan 18 compactcamera’s. Een model van Sony is Beste uit de Test. Een camera van Canon is Beste Koop.

Hij heeft een draaibaar selfiescherm en het menu is logisch opgebouwd. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim en de camera is met één hand vast te houden. De knoppen zijn klein maar goed geplaatst en de kleine opklapbare zoeker werkt prettig.

Met deze Sony maak je mooie foto’s. En de kwaliteit van de video’s is zeer goed. Minpuntje is dat de functies op het aanraakscherm wat minder prettig werken.

Wie wat minder geld wil uitgeven voor een compactcamera kan de Canon Powershot G7 X II overwegen. De prijs-kwaliteitverhouding is dik in orde van dit cameraatje.

De knoppen zijn goed geplaatst en het menu is, net als bij de Beste uit de Test, logisch opgebouwd. De camera heeft een handig draaibaar aanraakscherm waarmee de camera prettig te bedienen is. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.

Hij maakt mooie foto’s en de videokwaliteit is ook goed. Nadeel van de Canon Powershot G7 X II is dat hij geen zoeker heeft. Daarnaast heeft hij in vergelijking met de Beste uit de Test minder zoombereik.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel, dat goed verkrijgbaar is. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.