Deze coureur gaat van de Formule 2 naar de digitale racecompetitie

Voordat Max Verstappen in Abu Dhabi de wereld schokte met een race die nog lang in het geheugen staat gegrift, was er nog een andere Nederlander die het circuit in de Verenigde Arabische Emiraten wist te temmen. Bent Viscaal (22) is F2-coureur en zal binnenkort ook meedoen aan de Le Mans Virtual Series. We spraken hem over zijn aankomende virtuele race, zijn liefde voor games en hoe esports en het echte werk nou verschillen.

Terwijl het in Nederland druilerig en vies weer is, schijnt in Abu Dhabi de zon volop. Bent Viscaal is daar om zijn laatste race van het jaar te rijden in de Formule 2. Dat is echter niet de reden dat wij hem spreken. Viscaal staat namelijk ook geregistreerd in de Le Mans Virtual Series, een esportsevenement waarin gamers diverse uithoudingsraces rijden, waaronder dus de beroemde 24 uur van Le Mans die op 15 en 16 januari plaatsvindt tijdens de Autosport International motorsport show.

,,Ik kwam daar toevallig via een vriend in”, zegt Viscaal over zijn betrokkenheid bij de race. ,,De motorsport is een klein wereldje en toen vroeg Tom Dillmann of ik mee wilde doen. Hij zit ook bij Burst Esports, en zei dat ze nog een coureur zochten. Of ik niet wilde meedoen. Dat wilde ik wel, maar ik vond het net iets te leuk, want toen ben ik er veel te veel tijd in gaan stoppen.”

Voorbereiding

Want het voorbereiden voor een esportevenement en een echte race zijn anders. Simracers worden voornamelijk gebruikt om de aankomende routes te oefenen, en het is niet alsof Viscaal echt de 24 uur van Le Mans gaat rijden, dus voor zijn F2-carrière had hij er niet zoveel aan. Toch zijn er genoeg voordelen aan simracers zegt hij. ,,Je wordt intelligenter en het is goed om je baankennis op te frissen. Verder kun je je op bepaalde rijtechnieken focussen, bijvoorbeeld als je merkt dat die techniek in een echte raceauto je zwakke punt is.”

Simracen is dan ook een wezenlijk onderdeel van een goede voorbereiding voor een coureur. Voor Viscaal betekent dat hij probeert om elke dag even te racen. ,,Normaal gesproken doe ik dat twee uur. Maar alles dat ik doe omtrent racen voelt niet echt als werk, of iets dat ik niet leuk vind om te doen. Ook als ik achter de simulator zit ben ik nog steeds een klein kind van 12 dat een F1-spelletje speelt. Het is relaxen, maar je ontwikkelt je ook. Een win-win dus.”

Het verschil tussen simracers en echt racen

Toch zijn er behoorlijk wat verschillen tussen simracen en echt racen. Viscaal stipt het kwalificatieproces aan. ,,Op een simracer kun je honderd rondjes doen, duizend rondjes, tienduizend rondjes is ook goed. Hoe meer je dat doet, hoe beter je wordt. Je wordt dan eigenlijk een soort robot. In de F2 heb je maar drie kwalificatierondes, met die specifieke auto, met die specifieke grip. In de simracers ben je je aan het voorbereiden op de race, in het echt ben je je aan het voorbereiden op de kwalificatierondes.”

Dat wil niet zeggen dat simracen makkelijk is. ,,Mentaal is het heel zwaar”, zegt hij daarover. ,,Misschien is simracen mentaal gezien nog wel iets moeilijker dan echt racen, want je krijgt minder input van je lichaam. Je hebt alleen een stuur en pedalen. In het echt heb je nog andere lichaamsdelen die signalen naar je hersenen sturen om te vertellen wat er gebeurt. In de simulator is dat veel beperkter. Die signalen worden wel heel goed ontwikkeld, puur omdat alle andere signalen er niet zijn. Als je blind bent kun je ook vaak beter horen.”

Viscaal ziet ook overeenkomsten met andere esports en racen. ,,Natuurlijk moet er een basistalent zijn, maar uiteindelijk gaat het gewoon om hard werken, zodat je uiteindelijk [bij de top] komt. In esports is dat nog iets ‘makkelijker’ om te bereiken aan de hand van hard werken. Puur omdat je, zoals ik al zei, duizenden rondjes kan rijden. Maar in het echt is het hetzelfde. Als je basistalent hebt, maar je werkt er niet voor, dan houdt het snel op.”

Gamen vanaf vroege leeftijd

Viscaal is naast zijn betrokkenheid bij racen, ook een fanatiek gamer geweest. Toen de PlayStation 2 aan zijn einde kwam en de PlayStation 3 in het vooruitzicht lag, begon hij met gamen. Zijn eerste spel was FIFA 2003, toen hij drie jaar oud was. Daarnaast was hij fan van de Call of Duty-serie, die hij veel met vrienden speelde, en natuurlijk racegames. ,,Later in mijn kart-tijd kwamen er ook buitenlandse vrienden bij. Dat was heel vet. De ene zit in Zuid-Duitsland, jij zit in Nederland, en een andere weer in Engeland. Met mijn lokale vrienden kon ik gewoon afspreken, maar als je duizenden kilometers uit elkaar bent, dan is dat moeilijker. [Gamen] was dus zeker een verbindende factor.”

En natuurlijk dus racegames.,,[De F1-serie] vind ik ook meer een spel, het is juist leuk om dat op de Xbox te spelen met een controller, met je vrienden. Eén vriend van me, die heeft niets met racen, maar is gewoon F1-fan. Hij is op dat spel iets sneller dan ik met de controller, dus dan gaat mijn controller bijna dwars door de tv heen”, zegt hij met een lach. ,,Dat is heel slecht voor mijn ego, maar vooral heel erg lachen.” Hij voegt, nog steeds lachend, daaraan toe: ,,Wanneer een spel realistisch is, dan ben ik veel sneller hoor!”

En nu kan hij een F1-spelletje starten en zichzelf kiezen. Een bizarre gewaarwording, zo vindt hij zelf. Maar, zo zegt hij: ,,Die spelletjes win ik niet zo snel.” Daar kunnen we beter zijn vriend voor vragen.

Bent Viscaal is dit weekend live te zien op YouTube en Twitch in de virtuele Sebring 500-race.

