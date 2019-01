Deze gloednieuwe telefoon is met 40 minuten volledig opgeladen

ReviewHet Chinese bedrijf Oppo timmert al een tijdje aan de weg en is sinds kort ook te vinden in ons landje. Het bedrijf heeft uitgesproken Nederland te willen veroveren met goede, betaalbare smartphones. Ze begonnen met de Find X, die niet echt goed verkocht, maar een goede start. Nu is er de RX17 Pro, een telefoon met een uitschuifbaar klepje voor de camera's en een supersnelle laadfunctie.

Zo snel, dat het apparaat in 41 minuten volledig is opgeladen. Maar weet de rest van het toestel te overtuigen? Tweakers ging op onderzoek uit.

Het is best een slimme zet om te komen met zo’n vernieuwend toestel met een snelle laadtechniek en een uitschuifdeel met daarin onder meer de camera’s. Daarmee laat Oppo namelijk meteen zien dat de tijd dat Chinese smartphonefabrikanten vooral westerse fabrikanten kopieerden, lang en breed verleden tijd is en dat ze niet alleen concurreren op prijs, maar ook op onderdelen en functies. We willen niet alle Chinese smartphonefabrikanten op een hoop gooien, maar dat beeld heeft lange tijd geleefd hier in Europa en geheel onterecht is het niet.

In het kort De Oppo RX17 Pro is een smartphone die zich vooral onderscheidt op het gebied van snelladen. We missen een 3,5mm-poort en ontgrendeling hebben we ook wel eens beter gezien. Daarnaast zijn we geen fan van de software, al is er wel mee te werken. Het oledscherm is mooi en de accuduur is eveneens prima. De RX17 Pro is dan ook geen slechte smartphone, maar hij wordt pas interessant als hij nog minimaal honderd euro in prijs daalt. +Fijne, stevige behuizing

+Mooi scherm

+Prima accuduur

+Bizar snel opladen

-Matige software

-Matige ontgrendeling

-Geen stereoluidsprekers

-Geen 3,5mm-jack Cijfer: 7,0

Je zou zeggen dat de Oppo RX17 Pro, of R17 Pro, zoals hij verwarrend genoeg in China heet, vooral een prijsvechter is. Hij zit in de prijscategorie van de OnePlus 6T en lijkt daar ook veel op. Oppo is dan ook een zusterbedrijf van OnePlus, een veel grotere zus overigens. Voor wie nog altijd niet bekend is met de achtergrond van Oppo, vergis je niet: het behoort tot de grootste vier smartphonefabrikanten ter wereld. Zuidoost-Azië, India en natuurlijk China zijn grote afzetmarkten van de fabrikant, die hoopt daar eerdaags Europa aan te kunnen toevoegen.

Te duur

Om met de deur in huis te vallen: op het moment van schrijven is de RX17 Pro te duur om aan te raden. De smartphone heeft daarbij toch al de ‘pech’ dat hij meteen vergeleken wordt met de OnePlus 6T. Dat is een telefoon met een goede prijskwaliteitverhouding en hij heeft een paar streepjes voor op de RX17 Pro. Zo is de telefoon sneller, is hij vijftig euro goedkoper en heeft hij recentere software met een fijnere skin. In het gebruik is hij verder merkbaar sneller, door een combinatie van de snellere prestaties en betere softwareoptimalisatie.

Aan de andere kant van de balans staan gelukkig ook een paar voordelen van de RX17 Pro. Het voornaamste is het snelladen met de Super VOOC-technologie van Oppo. Daarmee kun je de grote accu helemaal opladen in veertig minuten en dat is soms verrekt handig. Daarnaast maakt de RX17 Pro-camera bij slechte lichtomstandigheden detailrijkere foto’s, hoewel de hdr-modus teleurstelt bij diezelfde omstandigheden, en is hij niet zo consistent.