Deze laptops met oledschermen zijn wél betaalbaar

ReviewDrie nieuwe laptops van ASUS hebben oledschermen, maar zijn ook best wel betaalbaar. Wat haal je met zo’n ‘goedkope’ oledlaptop in huis?

Lees de volledige bespreking op Tweakers.

Bij televisies en smartphones zijn oledschermen ontzettend populair. High-end producten in beide categorieën zijn bijna niet meer zonder een dergelijk paneel te krijgen. Bij laptops loopt het zo’n vaart niet, hoewel je al sinds 2016 laptops met een oledscherm kunt aanschaffen. Dat komt doordat de eerste oledschermen voor laptops duur waren en niet in grote hoeveelheden gefabriceerd werden.

Als je op het moment van schrijven zoekt naar laptops met een oledscherm, zijn 117 van de 138 afkomstig van ASUS. Van de goedkoopste 30 modellen zijn er zelfs 28 afkomstig van ASUS. Het is kortom hoog tijd om die goedkopere oledlaptops aan een test te onderwerpen.

In deze review kijken we naar drie van de nieuwe oledmodellen: de ASUS Vivobook 15 en 15 Pro met Intel-processor, en de Vivobook 14X met AMD-chip.

Wat is oled?

Oled staat voor ‘organic light emitting diode’. Het is organisch materiaal, dat oplicht wanneer er stroom doorheen wordt gestuurd. Als daar een kleurfilter aan wordt toegevoegd, krijgt dat licht ook een bepaalde kleur. Die organische diodes komen in oledschermen in de plaats van de klassieke beeldkristallen in een lcd-scherm. Ze hebben door hun lichtgevende karakter geen extra zij- of achterbelichting nodig.

Dat maakt dat niet alleen de kleuren veel ‘natuurlijker’ aanvoelen (ze komen namelijk uit de beeldpunten zelf), maar ook dat het scherm aanzienlijk dunner wordt. Oledschermen hebben ook een hoog contrast en véél betere zwartwaarden dan lcd-schermen.

Vivobook 15 en 15 Pro

De Vivobook 15 is het ‘instapmodel’ in de Vivobook-reeks, waarbij wij keken naar een model met Core i7-processor, 16GB werkgeheugen en 512 gigabyte opslag. Daar betaal je 1000 euro voor. Je krijgt dan een laptop met een deels metalen behuizing: bij de achterkant van het scherm. Dat ziet er mooi uit, maar biedt niet de stevigheid waarop je zou hopen. Het metaal veert namelijk makkelijk in onder druk. Voor een laptop van 1000 euro vinden we dat wel enigszins tegenvallen.

Dat geldt ook voor de Vivobook 15 Pro. Dat model is voorzien van een Core i7-chip en een een extra GTX 1650-videokaart. Een verschil tussen beide laptops is de positionering van de touchpad. Die zit bij de Pro in het midden van de behuizing, terwijl hij bij de gewone Vivobook midden onder het alfanumerieke gedeelte van het toetsenbord is geplaatst. Bij beide laptops heeft ASUS voor een glazen touchpad gekozen en bij de Pro is de touchpad iets groter. Door zijn positionering zit je vaak met je pols over de touchpad tijdens het typen, maar de laptop weet een pols gelukkig prima van een vinger te onderscheiden.

Volledig scherm Vivobook 15 Pro. © ASUS

Wat aansluitingen betreft heeft ASUS wel heel erg bezuinigd. De HDMI-aansluiting ondersteunt slechts versie 1.4 van het protocol, waardoor je geen 4k-schermen met 60 frames per seconde kunt aansluiten en de twee linker-USB-aansluitingen werken op USB 2.0-snelheid. Snelle aansluitingen zijn er ook wel; er is een Thunderbolt 4-poort aan de rechterkant aanwezig, met daarnaast een USB 3-poort. Dat 4k-scherm kun je dus via Thunderbolt aansluiten en externe harde schijven of ssd’s kunnen op de snelle USB-aansluiting aan de rechterkant, maar van een laptop van 1200 euro mag je verwachten dat alle USB-poorten snel zijn en er minstens HDMI 2.0 aanwezig is.

Over de toetsenborden van beide Vivobooks zijn we wel weer te spreken, die tikken prettig doordat ze veel travel hebben. Wil je de laptop gebruiken om mee te (video-)bellen, dan kan dat, want de ingebouwde luidsprekers weten, hoewel blikkerig, aardig wat geluid te produceren. De webcams hebben een resolutie van 1280 bij 720 pixels, zoals het gros van de laptops, en bij de Pro is de camera te verbergen achter een schuifje.

Vivobook Pro 14X

De Pro 14X is een nog wat luxer model. Het model door ons getest heeft een snelle Ryzen 9-processor, 32 gigabyte werkgeheugen en een scherm met een resolutie van 2.880 bij 1.800 pixels, dat met 90 beeldjes per seconde vloeiend ververst. Met zulke specificaties gaat de prijs ook flink omhoog en de uitvoering die wij hebben getest, kost dan ook 1700 euro.

De behuizing van metaal voelt wat steviger aan dan bij de andere twee modellen, hoewel de metalen achterkant van het scherm zich ook makkelijk laat indrukken. Ook bij dit model heeft ASUS de, onbegrijpelijke, keuze gemaakt om twee langzame USB-poorten en een HDMI 1.4-poort in te bouwen aan de linkerzijde. Daarnaast vind je hier geen Thunderbolt.

Volledig scherm Vivobook 14X. © ASUS

De Pro 14X is wel voorzien van ASUS’ DialPad. Dat is een ‘draaiknop’, die in de touchpad is verwerkt.. Je kunt, door vanuit de rechterbovenhoek naar binnen te vegen, de DialPad activeren en dan het cirkeltje gebruiken alsof het een draaiknop is. Doordat de touchpad echter geen voelbare feedback geeft, zit je tijdens het gebruik steeds naar je touchpad te kijken om te zien of je hem wel goed bedient. Bovendien is het relatief kleine cirkeltje niet geschikt voor het subtielere draaiwerk. We kunnen ons daarom goed voorstellen dat kopers van een laptop met DialPad daar even mee spelen en de functionaliteit vervolgens nooit meer aanraken.

Conclusie

Voor minder dan duizend euro voorziet ASUS deze laptop van een oledscherm, dat daardoor een prima beeldkwaliteit heeft. De behuizing van de laptop had helaas steviger gekund en de verouderde USB 2.0- en HDMI 1.4-aansluitingen zijn onpraktisch.

Met een i7-processor, 16GB geheugen en een ssd van 512GB is de Vivobook vlot en zijn de prestaties zoals je mag verwachten. Toch zouden we niet deze, maar de uitvoering met AMD-processor aanschaffen, die significant goedkoper is en twee cpu-cores meer heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: