Deze Nederlanders hebben groot succes op TikTok

Open je de app TikTok, dan word je direct verwelkomd door een oneindige vloed aan video’s van talloze getalenteerde mensen. Ook in Nederland worden er toffe filmpjes gemaakt. De video’s van deze Nederlandse TikTokkers mag je niet missen.

Het sociale netwerk TikTok is in een jaar tijd immens populair geworden. Volgens marktonderzoeker Newcom is de app inmiddels groter onder jongeren dan Facebook en groeide het aantal gebruikers met een miljoen. Hierdoor zou de teller sinds januari op 1,7 miljoen Nederlandse TikTokkers staan.

Toen de app in Nederland een hit werd, begon men in Nederland aanvankelijk met het ongemakkelijk kopiëren van Amerikaanse successen. In de loop van de jaren hebben de beste Nederlandse TikTokkers hun eigen draai aan het platform gegeven, waardoor er genoeg leuke, Hollandse videomakers zijn om in de gaten te houden.

@meesterjesper

Meester Jesper (@meesterjesper)

Het is niet voor niets dat Meester Jesper is genomineerd voor de Zapp Awards in de categorie ‘Favoriete Ster Online’. Deze basisschooldocent betrekt regelmatig kinderen bij zijn video’s, om dansjes te doen of om andere uitdagingen uit te voeren. Voornamelijk goed zijn de video’s waarin Jesper op toegankelijke wijze dingen uitlegt over taal of wiskunde. Zo wordt leren wel heel leuk gemaakt.

@nikkietutorials

NikkieTutorials is zonder twijfel de meest bekende naam op deze lijst. De make-up-koningin van YouTube, waar ze bijna 14 miljoen abonnees heeft, blijkt nog genoeg inspiratie over te hebben voor TikTok. Hoewel Nikkie niet elke dag iets op het platform plaatst, zijn de video’s altijd de moeite waard. Leuk is dat ze met deze video’s op haar fans kan reageren die niet alleen haar tutorials nadoen, maar zich soms ook als Nikkie vermommen.

@antonielokhorst

Antonie Lokhorst (@antonielokhorst)

Antonie Lokhorst zal ongetwijfeld veel volgers hebben door zijn strakke lijf, maar de focus van zijn TikTok-profiel ligt volledig op fitness. In zijn video’s volgt hij verschillende sportuitdagingen die hij afwisselt met grappige dingen. Een absolute inspiratie om zelf ook wat vaker te gaan sporten.

@officialsaarx

Sara Dol (@officialsaarx)

De video’s van Sara vallen direct op door de indrukwekkende kwaliteit. Deze TikTokker weet alles over camerastandpunten, overgangen en kleurgebruik. Tevens weet ze met make-up indrukwekkende kunstwerken op haar gezicht te plaatsen, waarmee ze complete verhalen vertelt.

Vincent Vianen (@vincentvianen)

Vincent is professioneel danser, dus logisch dat zijn TikTok-profiel ook compleet draait om dans. Zijn eigen danskunsten staan daarbij natuurlijk centraal. Soms danst hij in een duet met zichzelf, om te laten zien hoe precies zijn bewegingen zijn. Ook nodigt hij andere dansers uit om mee te doen in duetten.

@roxannekwant

Roxanne Kwant (@roxannekwant)

Met video’s vol herkenbare humor over relaties, katten en kleding is Roxanne Kwant een fijne TikTokker om te volgen. Roxanne schuwt er niet voor om haarzelf compleet voor schut te zetten. Vooral hilarisch zijn de video’s waarin ze showt welke kleding ze in een dronken bui online heeft besteld en nu spijt van heeft.

Nadir Bendenia (@nadirdearabier)

Nadir begon op TikTok met het maken van video’s over springtouwen, maar toen kwam hij erachter veel meer reacties te krijgen met zijn humor. Filmpjes over zijn leven worden op zijn profiel afgewisseld met hilarische sketches. Tevens doet hij opdrachten die hij van zijn volgers krijgt, zoals bijzonder eten proberen. Een waardevolle toevoeging op je timeline.

@tante.toof

Sophie van Wijland (@tante.toof)

Met een heerlijk Rotterdams accent moppert Tante Toof in haar video’s over herkenbare situaties in het dagelijks leven. In een razend tempo vertelt ze hoe irritant mensen in de supermarkt zijn, of hoe teleurgesteld ze is in haar eigen lichaam. Jammer genoeg uploadt Sophie niet vaak een video, maar in dit geval is het absoluut kwaliteit boven kwantiteit.

Casper Feddema (@theofficialcasper)

Met een grote glimlach gaat Casper Feddema de ene na de andere uitdaging aan, waarmee hij soms een miljoenenpubliek weet te bereiken.

@lorenzodinatelle

Lorenzo Dinatelle (@lorenzodinatelle)

Voor Lorenzo is TikTok zijn werk. Al zijn tijd gaat in het maken van video’s, die over van alles gaan. Met onder andere pranks, filmpjes met z’n vriendin en allerlei willekeurige onzin. Met zijn vele tatoeages, nagellak en extravagante kledingstijl, is Lorenzo altijd een opvallende verschijning op je beeldscherm.

