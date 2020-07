Deze populaire smart-tv's passen ook nog eens goed bij je interieur

The Frame (vanaf 950 euro)

Volledig scherm Is dat een schilderij of een tv aan de muur? © Samsung

Samsung, de wereldwijde marktleider wat de verkoop van tv’s betreft, heeft al eventjes een serie televisietoestellen in de handel die - volgens henzelf in ieder geval - beter kunnen worden geïntegreerd in de levensstijl van de gebruiker. Zoals The Frame, een televisietoestel, maar ook een letterlijk een digitaal schilderij. Samsung sloot daarvoor overeenkomsten af met musea en galerieën over de hele wereld, zodat er digitale reproducties van de bekendste schilderwerken tegen de muur van eigenaars van The Frame kunnen prijken. Een opsteker is dat ‘The Frame’ niet eens zo absurd duur is: voor een 55-inch-model van de recentste versie (dus inclusief Samsungs Qled-technologie) leg je 1300 euro neer.

The Serif (vanaf 1180 euro)

Volledig scherm Zoek de Serif. © Samsung

Een andere ‘lifestyle’-televisie van Samsung is The Serif. Die tv staat op een standaard en moet vooral door zijn vorm ‘blenden’ met je interieur. Het Koreaanse bedrijf probeert momenteel het Tizen-besturingssysteem op te waarderen tot een soort ‘digitale butler’. Zo kan je via je televisie ook je robotstofzuiger en dat soort dingen aansturen. The Serif kost iets meer dan de klassieke Qled-televisie van Samsung, maar zeker ook niet spectaculair meer.

Trend: dunner en randloos

Volledig scherm LG's Oled GX6. © LG

Naast de speciale modellen waar fabrikanten mee experimenteren - denk bijvoorbeeld aan de oprolbare televisies van LG -, worden er momenteel veel middelen ingezet om de televisies zo dun mogelijk te maken. De redenering blijft: hoe smaller de televisie, hoe gemakkelijker die weg te moffelen is in je woonruimte. Tijdens de laatste Consumer Electronics Show stelde LG Electronics bijvoorbeeld de LG Oled GX6 voor: 2,3 centimeter dik. Je betaalt er ook wel nog bijna 2200 euro voor. Op hetzelfde moment stelde Samsung daar de Q950TS voor: 1,52 centimeter dik en amper zichtbare schermranden/bezels.

Tekst gaat verder onder de foto

Ambilight

Volledig scherm Ook een manier om je tv te doen opgaan in je interieur: de gloed van Ambilight. © Philips

De Ambilight-serie van Philips (of TP Vision) is nu wel al eventjes op de markt, maar het blijft een interessante manier om je tv te laten opgaan in het decor: door projectie van de kleuren die je ziet op de televisie op de wand achter je televisie. Volgens gebruikers zelf is dat even wennen, maar als je het eenmaal gewend bent, wil je niets anders meer.

Ophangen of rechtzetten?

De meeste televisies worden geleverd met een voetje, zodat je ze op de kast kan zetten. Een goede wandbeugel kan ook wel wonderen doen om je tv te integreren in je interieur. Let wel goed op bij de aankoop: wandbeugels zijn meestal beperkt in het gewicht én schermdiagonaal dat ze kunnen dragen. Laat je dus goed adviseren welke beugel geschikt is voor welke televisie of laat een vakman aan huis komen voor een degelijke installatie.

Lees ook Vijf redenen om een veelzijdige mediaspeler in huis te nemen Lees meer