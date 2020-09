Deze smartphone kan in een andere kleur veranderen

De achterkant van de smartphone bestaat uit twee glasplaten met daartussen een elektrochromatische laag, legt Vivo, dat gelieerd is aan de bekendere merken Oppo en OnePlus, uit. Door een lage spanning kunnen de ionen die erin zitten zich opnieuw positioneren, waardoor het licht anders breekt en het glas dus een andere tint krijgt. Lastige praat, maar het betekent dat je nu niet meer hoeft te twijfelen over de kleur bij de aankoop van een nieuw toestel.

De techniek is te zien in een kort filmpje met een echte telefoon en in een Chinese uitlegvideo. Vivo lijkt de technologie te willen gaan gebruiken in toekomstige smartphones. Het concept doet denken aan dat van zusterbedrijf OnePlus, dat begin dit jaar een telefoon presenteerde waarbij de camera’s achter elektrochromatisch glas zaten, om ze zo te verbergen.

De techniek zit dus nog niet in een smartphone die je nu kunt kopen, maar zulke telefoons gaan er in ieder geval in China wel komen. Of de toestellen ook naar Nederland komen is echter de vraag.