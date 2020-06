Deze smartphones van minder bekende merken zijn ook je geld waard

Natuurlijk moet je nieuwe smartphone niet per se een Apple, Samsung of Huawei zijn. Ook talloze minder bekende merken brengen goede smartphones op de markt. We bekeken vier toestellen die best wel wat meer hype verdienen.

Motorola G8 Power (200 euro)

Volledig scherm Motorola G8 Power © Motorola

In de Verenigde Staten is Motorola een icoon, ook al is het intussen in handen van het Chinese Lenovo. Het blijft sowieso een go-to-merk voor wie op zoek is naar een betaalbare smartphone. Kan je voor een prijs van 200 euro wonderen verwachten? Nee, maar de prestaties van de Motorola G8 Power zijn toch wel goed. Zo zijn de camera, het scherm én de interne hardware kwalitatief prima en de telefoon schittert op het vlak van de accuduur (dankzij de krachtige 5000 mAh-batterij). Als de G8 Power één ding goed aantoont, dan is het wel dat smartphonetechnologie de afgelopen jaren zo sterk verbeterde, dat je het ook aan de prijsbrekers merkt.

Oppo Find X2 Pro (1.200 euro)

Volledig scherm Oppo Find X2 Pro © Oppo

Zelfs in het dure topsegment - boven de 1000 euro - vind je toestellen waar je niet zo vaak over hoort of leest. De Find X2 Pro van Oppo (opnieuw een Chinees merk) is een goed voorbeeld: wereldwijd staat Oppo in de top 5 van meest verkochte smartphones, maar bij ons is het merk een grote onbekende. In de markten waar Oppo wél populair is - China, Pakistan en Thailand, om maar enkele landen te noemen - is de Find X2 Pro een geduchte concurrent voor de huidige toppers van Samsung, Apple en Huawei.

Niet onterecht trouwens: het oled-scherm heeft een QHD-resolutie (3116 op 1440 pixels), dat haarscherp beeld met frisse kleuren oplevert. Er is ook een beeldverversingssnelheid van 120 hertz (ideaal voor gameplay) en de camera-setup (48 megapixel groothoeklens, 48 megapixel ultragroothoeklens en 13 megapixel telelens) zal selfiemakers en hobbyfotografen tevreden stellen.

Het draait bovendien allemaal vlot dankzij de Snapdragon 865-processor. Kleine minpuntje: de batterijcapaciteit van 4260 milliampère is niet spectaculair. En een afknapper: hij laadt niet draadloos op.

LG G8 X Thinq (600 euro)

Volledig scherm LG G8 X Thinq © LG

Begin dit jaar lanceerde LG deze op het eerste gezicht nogal onopvallende G8 X Thinq. Het interessantste aan deze smartphone is de DualScreen-optie: die maakt het mogelijk om een tweede scherm aan de smartphone toe te voegen. Het resultaat is een boekvormig toestel, met links en rechts een scherm. Innovatief, én voor sommige doeleinden ook echt wel praktisch. De camera’s zijn geen toppers (een 12 megapixel standaard camera en een 13 megapixel groothoeklens), maar behoren wel tot de goeie middelmaat, al is het jammer dat een telelens ontbreekt.

Google Pixel 4 XL (650 euro)

Volledig scherm Google Pixel 4 XL © Google