Deze technische snufjes maken het huishouden een stuk makkelijker

Maatje voor je huisdier

Dierenliefhebbers zien hun huisdier als niets minder dan een lid van de familie en hebben er dan ook veel voor over om hem gelukkig te zien. Zo’n beest gun je toch zijn eigen maatje?



Dat zou dan de Varram Pet Robot kunnen zijn. Een aandachttrekkertje dat eigenlijk een moderne dierenlokker is door af en toe een snoepje uit te spuwen en het dan op een lopen (lees: rollen) te zetten. In de hoop dat Bonzo achter hem aan komt en zo een beetje beweging opdoet. Scheelt weer met uitlaten, zegt een honden-eigenaar wat omfloerst in een promofilmpje. Maar of dat nou zo bevorderlijk is voor het welzijn van hond en baas...



Met een app kun je onder meer de tijd instellen die de Pet Robot actief moet zijn, z’n speelpatroon en de frequentie waarmee hij op snoepjes trakteert.



Om katten te prikkelen kun je ook wat veren aan het staartje van de elektronische speelkameraad bevestigen.



De Varram Pet Robot is te koop via Amazon.com, prijs 149 dollar (135 euro).