Deze telefoon is een bioscoopscherm in je broekzak

ReviewSony's Xperia probeert weer de overbezette smartphonemarkt te veroveren met de Xperia 1, een telefoon met de beeldverhouding van een bioscoopscherm. Geen zwarte balken meer bij je Netflix-series, dus. Dat is een leuke toevoeging, maar is het genoeg om er een hit van te maken? Tweakers bekeek het toestel.

Sony was een van de weinige fabrikanten die nog echt compacte high-end telefoons uitbrachten, in de vorm van de Compact-serie. Bijna een jaar geleden op de IFA-beurs in Berlijn hoopten we al op een opvolger in de Compact-serie, maar die is er nog altijd niet. Sony zou een Xperia 4 in de maak hebben, met een ietwat verouderde chip. Dat is natuurlijk niet helemaal high-end, al komt het in de buurt. Liefhebbers kunnen verder uitwijken naar kleinere telefoons als de Pixel 3 en iPhone 8, maar het houdt niet over.

Sony brengt echter wel elk half jaar nog steeds een grote high-end telefoon op de markt, met wisselende resultaten. De recentste die we bekeken, is de Xperia XZ3. Helaas scoorde dat toestel op twee enorm belangrijke punten matig in verhouding tot vergelijkbare smartphones: camera en accuduur. Aan een van die dingen is in elk geval flink gewerkt volgens Sony en dat is de camera. Sony heeft naar eigen zeggen de sluis opengezet om functies van de populaire Alpha-camera’s te laten overvloeien naar de Xperia-smartphones. Door het vorige management zou dit gezien worden als kannibalisatie, maar daarin zou verandering zijn gekomen.

Het gevolg? Een andere aanpak in ruisonderdrukking en functies als Eye Autofocus in de camera-app. Zouden deze en toekomstige Xperia-camera’s zich dan eindelijk kunnen meten met de beste smartphonecamera’s? De hardware is er immers allang, want de beste smartphonecamera’s gebruiken nota bene Sony-sensors.

Plezier

We hebben met plezier rondgelopen met deze Sony Xperia 1. Sony wil zich met het toestel vooral onderscheiden op het gebied van camera en scherm. Wat scherm betreft zet Sony met deze Xperia in op 4k, oled en de bijzondere 21:9-beeldverhouding. Dat heeft voordelen, zoals het goed kunnen bekijken van 21:9-video's op Netflix, en bij apps waarin je moet scrollen, past er meer op het scherm. Nadelen zijn bijvoorbeeld dat de telefoon mede door de schermverhouding erg lang is en dat je soms moet reiken met je duim.

De camera onderscheidt zich door functies als Eye Tracking-autofocus en de nieuwe Cinema Pro-app. Vooral dat laatste is een beetje niche, maar toch. Wat camerakwaliteit betreft onderscheidt Sony zich zeker van eerdere Xperia-toestellen, dus dat is heel goed nieuws. Eindelijk heeft Sony een degelijke en functionele camera in een smartphone gezet, ook voor in situaties met weinig licht. Hij kan echter nog niet helemaal tegen een toptoestel als de Huawei P30 Pro op, waar we hem voor deze review naast hebben gezet.

De accuduur valt helaas tegen en hoewel het in onze testtabellen dramatischer lijkt dan het in realiteit is, blijft dit een duidelijk minpunt. Gelukkig is er deze keer wel een snellader meegeleverd. Over de software zijn we goed te spreken, omdat die prima functioneert, de keuze voor extra Sony-apps nu aan de gebruiker is, er een goed updatebeleid is en er diverse interessante features zijn ingebouwd. Al met al heeft de Xperia 1 veel high-end features, die je ook mag verwachten voor deze prijs, maar draadloos laden ontbreekt vreemd genoeg.

De Xperia is snel, goed gebouwd en een tikkeltje eigenwijs, zoals het Sony betaamt. Dat is vaak ook slecht nieuws, maar bij de Sony Xperia 1 is Sony een interessante nieuwe weg ingeslagen. Hopelijk blijft de fabrikant deze volgen.