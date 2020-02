Deze unieke ‘Nintendo Playstation’ kan nog eens tonnen opleveren bij grote veiling

De veiling loopt nog 21 dagen. Het veilinghuis maakte eind vorig jaar bekend dat het vermoedelijk enige overgebleven exemplaar van de console onder de hamer zou gaan. Het gaat om een apparaat dat Sony en Nintendo samen ontwikkelden in de jaren 90 en dat zowel cd-roms als Super Nintendo-cartridges kan lezen. Een unieke samenwerking, maar een die uiteindelijk uitliep op een mislukking. De ‘Play Station’ kwam nooit op de markt, waarna Sony en Nintendo hun eigen weg gingen. Sony bracht een paar jaar later de eerste Playstation uit. Het geflopte apparaat is dus een uniek stukje game-geschiedenis.

De eigenaar is Terry Diebold, die het apparaat in handen kreeg via een veiling toen het bedrijf waar hij werkte failliet ging, in 2009. De ceo van dat bedrijf, Advanta Corporation, was Olaf Olafsson en hij was in het verleden de ceo van Sony Computer Entertainment, op het moment dat Sony en Nintendo het prototype maakten. Diebold vertelde Kotaku dat hij ooit een bod van 1,2 miljoen dollar voor de console weigerde.