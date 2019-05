Deze veelzijdige smartphone biedt uitkomst voor de mobiele hobbyfotograaf

ReviewHuawei lanceerde eind maart twee high-end smartphones in zijn P-serie. De meeste aandacht gaat uit naar de P30 Pro. Niet zonder reden: het topmodel pronkt met een vernieuwend camerasysteem en de beste hardware die de fabrikant te bieden heeft. Dat dreef de vraagprijs wel flink op, naar niet minder dan 999 euro. De ‘normale’ P30 heeft die bijzonderheden niet, maar is dan ook een stukje goedkoper. Hardware.info bekeek de nieuwe Chinese smartphone.

Voor wie bijna duizend euro voor een topmodel te gortig vindt, heeft Huawei net als de concurrentie ook een kleinere en goedkopere versie van zijn topmodel in het assortiment. Dat is de P30, die op diverse belangrijke punten verschilt van de Pro-versie. De P30 heeft een kleiner beeldscherm, minder indrukwekkende specificaties en een minder geavanceerde camera achterop. Dit resulteert in een lagere, maar nog altijd stevige verkoopprijs van 749 euro.

Uiterlijk en accuduur

Wie denkt dat een smartphone van Huawei qua ontwerp onderdoet voor de modellen van bijvoorbeeld Samsung en Apple, heeft het mis. De P30 heeft een metalen frame met een glazen voor- en achterkant. De behuizing voelt stevig aan en wordt aan beide kanten beschermd door mooi glas. Dat laatste heeft ook een keerzijde, omdat de telefoon door het glas een stuk gladder is, vooral met vochtige handen.

Naast een USB aansluiting en een traditionele audiojack ingang beschikt de P30 over een driedubbele camera. Deze lenzen vervullen allemaal een ander doel en zijn goed geschikt voor de mobiele hobbyfotograaf. Natuurlijk doet de camera onder voor de duurdere Huawei P30 Pro, maar ook het kleinere broertje van de twee houdt zich prima staande. De P30 is uitgerust met een flinke accu en dat merk je in de praktijk. De telefoon scoort goed in onze tests en laadt ook nog eens relatief snel op.

Onder de motorkap en software

De P30 beschikt over prima hardware. Verwacht niet dat de chip van de P30 is opgewassen tegen de vuurkracht van de nieuwste smartphones van Samsung of Apple, maar deze telefoons zitten ook niet in dezelfde prijsklasse. Zoals we gewend zijn van Huawei draait de telefoon op het EmotionUI besturingssysteem. De variant op Android lijkt nog steeds verdacht veel op Apple’s iOS en oogt daarom weinig origineel. Ook komt het systeem met tientallen voorgeïnstalleerde apps toe, waaronder die van Facebook, Amazon en Booking.com. Deze vorm van reclame hoort wat ons betreft niet thuis op een dure smartphone.

Conclusie

De Huawei P30 lijkt soms ondergesneeuwd te worden door zijn duurdere broer, de Pro-versie. Dat is op zich begrijpelijk, want de duurdere Pro-versie is met zijn betere hardware en meer geavanceerde zoom-camera interessanter. Dat wil niet zeggen dat de reguliere P30 niet de moeite waard is. De smartphone biedt een fraai ontwerp, vlotte hardware en heeft een camera die goed is in nachtfotografie en zoomen. De accuduur is bovendien erg goed en het opladen gaat lekker rap.