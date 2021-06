Deze vijf techdocumentaires moet je gezien hebben

Documentaires zijn er in alle soorten en maten, zeker over moderne technologie. Welke moet je gezien hebben?

Onze levens raken steeds meer verweven met technologie en dat resulteert in waardevolle, maar soms ook minder mooie ervaringen. Talloze documentaires belichten die vele kanten van moderne technologie. Dat levert niet per se altijd de meest vrolijke verhalen op, maar ze zijn des te belangrijk om te vertellen. Deze vijf zijn de moeite waard:

1. Trust in the Blockchain Society

Bitcoin, cryptovaluta en blockchain domineren de laatste tijd het nieuws, maar wat betekenen al die nieuwe termen nu precies? In de gratis documentaire Trust in the Blockchain Society wordt getoond hoe blockchain-technologie invloed kan hebben op het vertrouwen in onze samenleving. De interviews in de documentaire maken het onderwerp blockchain een stuk toegankelijker. Aan het woord komen onder andere experts als internetpionier Marleen Stikker, journalist Brett Scott en crypto-econoom Shermin Voshmgir, zij praten de kijkers bij over de sociale impact van blockchain op onze samenleving.

Regisseur Fransesco zegt over Trust in the Blockchain Society: ,,Vertrouwen is volgens historici de basis voor elke beschaving, volgens economen is het de basis van elke economie. Nu is er blockchain, een technologie waarvan beweerd wordt dat vertrouwen niet meer nodig is. Wij openen het gesprek over de manier waarop dit ons concept van vertrouwen herdefinieert en daarmee ons leven beïnvloedt, los van de complexe techniek die erachter schuilgaat. Vergelijk het met een gesprek over smartphonegebruik: je hoeft niet te weten hoe het apparaat technisch in elkaar zit om de sociale impact te begrijpen die het op ons leven heeft.”

2. High Score

Het lijkt wel of iedereen tegenwoordig in meer of mindere mate aan het gamen is (mede dankzij de verregaande mogelijkheden op je smartphone), maar er was een tijd waarin het medium nog keihard moest knokken om zijn bestaansrecht te verantwoorden. High Score is een leuke documentaire over de belangrijke retrogames van weleer en toont de verhalen en de mensen achter de genrebepalende titels van de game-industrie.

In zes afleveringen passeren verschillende aspecten en klassiekers de revue zonder te verzanden in eindeloze opsommingen. Dat levert een gefocust beeld op van een industrie die inmiddels gigantisch groot is.

3. The Social Dilemma

In deze Netflix-docu worden de schadelijke sociale gevolgen van grote techbedrijven aan de kaak gesteld. De makers sparen niets of niemand en stellen dat sociale media bedoeld zijn om een verslaving te voeden, mensen en regeringen te manipuleren, en samenzweringstheorieën en desinformatie te verspreiden. De docu gaat daarnaast in op het effect van sociale media op de geestelijke gezondheid, inclusief de geestelijke gezondheid van adolescenten en de stijgende zelfmoordcijfers onder tieners.

Interviews met voormalige werknemers, leidinggevenden en professionals van techreuzen zoals Facebook, Google, Twitter, Mozilla en YouTube tonen een pijnlijk inkijkje in wat we eigenlijk wel weten, maar waar we misschien liever niet mee geconfronteerd willen worden.

4. Citizenfour

In januari 2013 ontvangt regisseur Laura Poitras een gecodeerde e-mail van een onbekende persoon die zichzelf Citizenfour noemt. In dat bericht biedt de onbekende haar informatie aan over illegale afluisterpraktijken van de NSA en andere inlichtingendiensten. De onbekende man blijkt Edward Snowden.

Deze veelbesproken documentaire won een Oscar voor beste lange documentaire en ontving prijzen op festivals over de hele wereld. Niet vreemd gezien het beladen onderwerp.

5. State of Play

Esports wordt steeds groter en populairder, maar in Zuid-Korea is het fenomeen al een tijdlang gigantisch. Met name games van ontwikkelaar Blizzard zijn er ongekend geliefd. In Seoul wedijveren dagelijks honderden jonge jongens om de beste te zijn in één enkel videospel: StarCraft. Aangezien topspelers honderdduizenden euro’s verdienen, is professioneel gamer zijn niet alleen een slimme carrièrestap, het is ook de weg naar respect en roem in de zeer competitieve samenleving van Zuid-Korea.

De sterren van de StarCraft-competitie zijn nationale beroemdheden, die op alle niveaus van de populaire cultuur meedraaien. Maar wat gebeurt er als gamen keihard werken wordt? State of Play brengt drie aspecten zonder filter in beeld: het soms uitputtende leven van de meest succesvolle deelnemers, de aspirant-profgamer die de top moet en zal bereiken én de fancultuur rond de topspelers.

