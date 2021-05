Dit heb je nodig om professioneel Twitch-streamer te worden

Een radiowaardig stemgeluid

Een streamer is niks zonder zijn of haar stem. Des te belangrijker is ook je keuze in microfoon. Het ingebouwde microfoontje in je koptelefoon voldoet misschien voor snelle communicatie, maar urenlange live-producties vergen meer diepgang in stemgeluid. Daarvoor is een mooie condensatormicrofoon bij uitstek geschikt.

De makkelijkste geluidsoplossing ligt bij moderne USB-microfoons. Stream-merk Elgato biedt daarvoor hun veelzijdige Wave:3, bij audio-veteraan Blue gooit vooral de stevige Yeti X hoge ogen — of oren, in dit geval. Beide apparaten zijn gericht op gebruiksgemak in livestreams, met formidabele audio-prestaties bovendien.

Audio-puristen kunnen terecht bij analoge microfoons, bijgestaan door een mengpaneel. Deze combinatie is complexer en vaak duurder, maar biedt de allerbeste audiokwaliteit. Wie de dynamische Shure SM7B op een mooie geluidskaart aansluit, klinkt direct als een eersteklas radiopresentator. Niet voor niets is dezelfde microfoon populair bij podcasters.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Leg je games vast met een capture-kaart

Pc-gamers kunnen met gratis streamingsoftware snel hun spelletje naar Twitch uitzenden, maar dat vergt wel extra inzet van de hardware. Veel computers kunnen niet én zware spellen draaien én een stream daarvan uitzenden. Om haperende prestaties te voorkomen, kun je een extra apparaatje inzetten om de beelden door te spelen naar het internet.

Met behulp van een zogenaamde capture-kaart kan een pc de beelden van andere apparaten uitzenden. Deze kaarten pikken HDMI-signaal op als videobron, terwijl ze het ook weer netjes doorzetten naar een televisie of monitor. Een capture-kaart is daardoor ook uitermate handig om console-spellen op een professionele manier te streamen.

De Elgato HD60 S+ is een gemakkelijke, externe capture-kaart. Het splittertje hangt in een handomdraai tussen je apparaten en zendt goed 1080p-beeld uit, met 60 beelden per seconde. Beelden van 4K-apparaten worden helaas niet op die resolutie vastgelegd, maar wel onaangepast en vertragingsvrij doorgezet naar je eigen scherm.

Iets serieuzer is de AVerMedia Live Gamer 4K, die intern in een computer geïnstalleerd dient te worden. Dat is wat minder plug-and-play, maar resulteert in razendsnelle streams op 4K-resolutie, met 60 beeldjes per seconde. Lagere resoluties komen met hogere beeldverversing (tot wel 240 beelden per seconde), waardoor de kaart zich prima leent voor competitieve spellen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geef je stream een (scherp) gezicht

Streamen kan absoluut zonder een webcam op je gezicht, maar veel kijkers prefereren toch een smoel in beeld. Je livestream wordt er aanzienlijk persoonlijker op, waardoor voorbijgangers sneller geneigd zijn eventjes te blijven plakken. Dat is waar een mooi cameraatje om de hoek komt kijken.

Logitech biedt een waardige webcam met hun Brio 4K. Deze heldere USB-camera filmt in een scherpe 4K-resolutie, wat voor de meeste livestreams bijna overdadig is. Op het meer gestandaardiseerde 1080p zendt de camera echter ook in 60 beeldjes per seconde uit, wat mooi aansluit op snellere spellen en streams.

Als je Twitch-carrière écht serieus wordt, ben je beter af met een professionele camera “als webcam”. Door een systeemcamera over HDMI aan te sluiten op een capture-kaart, kan ook dat beeld als streambron opgepikt worden. Deze optie is duurder — en voor sommigen te omslachtig — maar levert zonder twijfel de scherpste stream-productie op. De Sony A5000-systeemcamera vormt hiervoor een toegankelijk instapmodel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Slimme lampen en groene schermen

Als je stream technisch in orde is, dan begint natuurlijk het personaliseren en perfectioneren. Dat gebeurt aanvankelijk veel op het digitale front. Zo kun je een mooie lay-out ontwerpen om je beelden te kadreren en te versieren, maar er valt altijd meer te upgraden rondom je bureaublad.

Goede webcam of niet; wat extra licht doet wonderen voor je beeldkwaliteit. Als je de ruimte hebt, verkies dan stevige softbox-studiolampen. Zit je wat krapper, dan kun je uitwijken naar compacte LED-verlichting. Elgato biedt slimme verlichting met hun luxe ingestoken Key Light-systeem, al bereiken ook goedkopere LED-videolampen vaak dezelfde resultaten.

Wie schermruimte wil besparen, kan zijn of haar gezicht ook over het spelbeeld weergeven, met behulp green screen-technologie. Een groen doek optuigen of een muurtje verven voldoet, maar de oprolbare Elgato Green Screen biedt flexibeler gemak. Voor de beste resultaten is het vooral je de kwaliteit van je camera en belichting die ertoe doet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.