Dit is de beste smartphone van hooguit 350 euro

Onze favoriete budget-smartphone van 2022 is met vlag en wimpel de OnePlus Nord CE. In samenwerking met onze collega’s van Tweakers en BestGetest haalden we veertig toestellen flink door de testbanken om te ontdekken wat nou de beste budget-toestellen zijn.

De beste: OnePlus Nord CE

Volledig scherm De OnePlus Nord CE. © OnePlus

Bij de goedkopere telefoons zien we veel Chinese merken voorbijkomen die toestellen maken die veel waar voor hun geld bieden. OnePlus Nord CE is van al die telefoons wat ons betreft de beste keuze. Hij ligt dankzij de lichte, plastic behuizing prettig in de hand en biedt een puik scherm met een hogere verversingssnelheid dan de meeste telefoons in dit segment. De geïnstalleerde software is de OnePlus-variant van Android en die werkt uitstekend.

De accu gaat lang mee en is ook in een mum van tijd weer opgeladen. Al is niet alles aan deze telefoon geweldig: OnePlus kan slechts beloven hem drie jaar te ondersteunen met software-updates. Daarnaast laat het camerasysteem te wensen over. Je kunt met deze telefoon acceptabele foto’s maken, maar hoogstandjes zijn het niet. Wel kun je met de telefoon ook van de moderne 5G-verbinding gebruik maken.

Goed alternatief: Redmi Note 9 Pro

Volledig scherm De Redmi Note 9 Pro. © Xiaomi

De Note 9 Pro van Redmi is niet meer het nieuwste van het nieuwste, maar hij heeft veel goede eigenschappen, waaronder een goede camera en een prima scherm voor deze prijsklasse. Dat maakt het nu nog steeds een interessante optie voor deze prijs. Hij bevat ook een goede processor, waardoor je best wat zware apps kan draaien.

De betere camera’s zijn een groot pluspunt, zeker in een wereld waarin socialemedia-kiekjes de boventoon voeren. Je kunt groothoekfoto’s maken en die met het full-hd-lcd-scherm goed bekijken. Heb je er lustig op los gefotografeerd en gaat de accuduur rap achteruit? Dan kun je deze telefoon snel weer opladen.

Dikke accuduur: Samsung Galaxy M22

Volledig scherm De Samsung Galaxy M22. © Samsung

De Samsung Galaxy M22 valt op door zijn accuduur, die zelfs langer is dan bij veel duurdere telefoons. Dat maakt hem al een aanrader, maar er is meer om van te houden. Samsung belooft bijvoorbeeld voor lange tijd software-updates. Het oledscherm is fel en heeft een hogere verversingssnelheid van 90 beeldjes per seconde. Eén kanttekening: dat scherm is wel wat korrelig. Dat is jammer, want je maakt met de camera’s van dit toestel prima foto’s die je natuurlijk graag op je scherm bekijkt.

De processor is ook niet bepaald de beste. Hierdoor kun je niet te veel tegelijk vragen van deze smartphone en is hij niet de snelste. Als besturingssysteem heeft hij de Android-variant van Samsung en die is verder prettig in gebruik. Wel heeft deze minder uitgebreide mogelijkheden dan high-end Samsung-telefoons, maar je kunt er wel langer gebruik van maken omdat zijn accuduur zo fantastisch is.

