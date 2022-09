Dit is de beste virusscanner volgens de Consumentenbond

Gevaren op internet zijn er in veel verschillende vormen en komen steeds vaker voor. Je kunt ze waarschijnlijk niet allemaal tegenhouden. Maar met een goede virusscanner kom je een heel eind.

Een goede virusscanner maakt het voor cybercriminelen een stuk moeilijker jouw computer of laptop binnen te dringen.

De Consumentenbond test virusscanners op onder meer bescherming, gebruiksgemak en computervertraging. Er zijn in totaal zeventien virusscanners getest die goed verkrijgbaar zijn. Voor twaalf van de geteste virusscanners moet je betalen. Vijf zijn er gratis.

Een virusscanner van Bitdefender komt als Beste uit de Test. De beste prijs-kwaliteitverhouding gaat naar de gratis virusscanner van Bitdefender.

Beste uit de Test: Bitdefender Internet Security (2022)

Bitdefender biedt uitstekende bescherming tegen malware (kwaadaardige software, zoals virussen en gijzelsoftware) en phishing (valse websites, zoals een kopie van je banksite om je (betaal)gegevens te onderscheppen). Het programma is gebruiksvriendelijk en vertraagt je computer niet of nauwelijks.

Bitdefender beschermt beter dan de ingebouwde virusscanner van Windows (Microsoft Defender). De laatstgenoemde virusscanner biedt namelijk geen bescherming tegen phishing.

De bescherming is nog net iets beter dan die van bijvoorbeeld de gratis Beste Koop. Bitdefender heeft net als de meeste betaalde virusscanners ook enkele extra’s, zoals een VPN-dienst. Maar het is maar de vraag of je die gebruikt. En voor die extra’s zijn bovendien vaak betere of gratis alternatieven.

Het grootste voordeel ten opzichte van de Beste Koop is dat je geen last hebt van reclame.

Beste Koop: Bitdefender Antivirus Free (2022)

Deze gratis Bitdefender Antivirus Free was jarenlang een goede maar erg sobere scanner. Je kon bijvoorbeeld geen uitgebreide scan inplannen. In de loop van dit jaar is de scanner compleet vernieuwd. Nu heeft hij meer weg van de uitgebreidere betaalde scanners van Bitdefender.

Het goede nieuws is dat de gratis Bitdefender Antivirus Free (2022) bijna net zo goed beschermt als de betaalde versies van Bitdefender. Het minder goede nieuws is dat deze versie inmiddels wel reclame toont voor de betaalde producten van Bitdefender. Tot voor kort deed deze scanner z’n werk zonder reclame.

Maar wie zich niet stoort aan deze commerciële uitingen heeft een prima virusscanner die niks kost en die nauwelijks onder doet voor de betaalde versie.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De genoemde prijs van een product is de laagste winkelprijs van dit moment voor zover bekend bij de Consumentenbond. Maar prijzen kunnen per dag verschillen. Als er geen recente winkelprijs bekend is, wordt de richtprijs genoemd.

