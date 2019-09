Dit is waarom veel smartphones het maar drie jaar volhouden

Drie jaar houdt een gemiddelde gebruiker het vol met zijn Android-smartphone, zo blijkt steevast uit consumentenonderzoek. Dat komt deels omdat de fabrikanten dat soort gebruikstermijnen hebben geforceerd, en we hen daar massaal in zijn gevolgd, maar ook omdat de software gewoon niet veel langer meegaat.

Consumentenstudies waarbij wordt onderzocht hoe lang gebruikers doen met één toestel, komen bijna allemaal op hetzelfde cijfer uit: drie jaar. Ook in recent Amerikaans onderzoek werd deze conclusie getrokken.

Veertig procent van de consumenten haalde aan dat ze een nieuwe smartphone kocht omdat de oude versleten of stuk was. Smartphones worden nu eenmaal veel en vaak gebruikt en dat brengt slijtage en risico op schade met zich mee. De overgrote meerderheid, zestig procent, gaf echter ‘andere redenen’ aan voor het vervangen van de smartphone.

Vast lanceringsritme

Volledig scherm Galaxy A50. © Tweakers Wat zijn die ‘andere redenen’ dan? Bijvoorbeeld een nieuw toestel willen. Er is een standaardritme waarbinnen de grote merken hun nieuwe ‘vlaggenschepen’ (hun belangrijkste, meest vernieuwende toestellen) lanceren: er is een moment in het begin van het jaar waarop tal van nieuwe apparaten op de markt komen (meestal rond het Mobile World Congress in Barcelona, ergens op de wip tussen februari en maart), en een tweede in het vroege najaar (wanneer Apple en Huawei traditiegetrouw met nieuwe apparaten komen).

Die zogenaamde ‘flagships’ bevatten al het beste wat de fabrikanten in huis hebben: het mooiste scherm, de beste camera’s, de snelste processor, enzovoort. Dat merk je natuurlijk ook aan de prijzen. Na verloop van tijd sijpelen die innovaties door naar goedkopere versies van de smartphones in kwestie, zodat ook de consumenten die geen 700 tot 1000 euro over hebben voor een smartphone een technologisch stapje omhoog kunnen maken. Maar de conclusie is duidelijk: of je nu dure of smartphones in de middenklasse koopt, de merken houden je sowieso constant een wortel voor.

Software

Dat is natuurlijk een effect dat puur psychologisch speelt, en waarvoor de ene consument wat ontvankelijker is dan de andere. Maar de smartphones die je koopt hebben ook een ‘houdbaarheid’ die volledig afhankelijk is van de software die erop staat.

Slechtste leerling van de klas wat dat betreft is besturingssysteem Android, waarop overigens smartphones van de meeste fabrikanten draaien: Google, de maker van het besturingssysteem, garandeert slechts tot 24 maanden software-updates voor dat systeem. Wil dat zeggen dat je je pas gekochte Android-smartphone na twee jaar in de vuilnisbak moet kieperen? Natuurlijk niet. De hardware in de meeste toestellen laat toe om nog één versie hoger te installeren, waarna de klok van die twee jaar pas ingaat.

Wanneer je dus een Samsung Galaxy A50 hebt gekocht (momenteel de populairste), zul je die binnenkort kunnen upgraden van het huidige Android 9 naar het nieuwe besturingssysteem Android 10, en houdt die het daarna minstens twee jaar vol. Een toestel dat je dus in maart dit jaar hebt gekocht, blijft ‘veilig’ (waarover zo dadelijk meer) tot najaar 2021. Idem voor de Google Pixel 3a die in mei uitkwam en ook binnenkort Android 10 erop krijgt.

Anders bij Apple

Bij Apple liggen de zaken wat anders. Bij een nieuwe iPhone krijg je de garantie dat die maximaal vijf jaar blijven meegaan wat de software betreft. Een iPhone XR die je pas hebt gekocht, zal dus tegen 2024 ten laatste moeten worden vervangen. Al zeggen tal van consumentenonderzoeken dat de gemiddelde iPhone-gebruiker het eveneens maar vier jaar volhoudt met een nieuw toestel. Ook hier speelt natuurlijk de psychologische impuls van geregeld het nieuwste willen hebben en ook hier slijt het toestel door veelvuldig gebruik.

Waarom het zo belangrijk is om die software up-to-date te kunnen houden? Het toestel valt natuurlijk niet meteen stil wanneer het besturingssysteem voorbij zijn ‘houdbaarheidsdatum’ is. Maar vanaf dat punt zullen er apps zijn waarvan de nieuwste versie niet meer werkt, waardoor het toestel gaandeweg minder bruikbaar wordt. Bovendien is het niet zo veilig om met een toestel rond te lopen dat geen software-updates meer krijgt: die laatste plamuren ook eventuele beveiligingslekken dicht, waardoor een toestel zonder ondersteuning veel makkelijker kan worden gehackt.